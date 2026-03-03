Andrew Mountbatten-Windsor aurait demandé pardon au prince William

L’affaire liée à Jeffrey Epstein concerne plusieurs personnalités et vise notamment Andrew Mountbatten‑Windsor. L’ex‑prince a été interpellé le 19 février à Sandringham pour « suspicion de faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques ».

Selon la presse britannique, Andrew, père des princesses Beatrice et Eugenie, aurait profité des obsèques d’un membre de la famille royale pour tenter de se réconcilier avec son neveu, le prince William, avant la suppression définitive de ses titres.

Des sources rapportent que, lors de cet échange, il aurait reconnu ses erreurs et demandé le pardon de William, demande qui n’aurait pas reçu de réponse de la part du prince de Galles.

William « frustré » par le délai de la destitution : quelles suites possibles

Dans l’émission Lipreading the Royals, diffusée sur Channel 5, une spécialiste de la lecture labiale a retranscrit les paroles d’Andrew, indiquant qu’il avait affirmé avoir tiré des leçons de ses fautes et demandé à William s’il pouvait lui pardonner ; le média allemand Bunte a également relayé cette retranscription.

Des articles récents évoquent l’implication présumée du prince de Galles dans la décision de retirer certains titres à Andrew, mesure intervenue en octobre dernier, et précisent que William a toujours affiché une position ferme à l’égard de son oncle.

Le Sunday Times, dans son édition du samedi 28 février, écrit que William se montrerait « frustré » par la lenteur de la procédure visant à éloigner Andrew de la succession. Andrew reste actuellement huitième dans l’ordre de succession au trône.

Selon ce même titre, des autorités envisageraient une loi permettant d’exclure le frère du roi à la suite de son arrestation, mais des sources gouvernementales jugent que la procédure pourrait s’étendre sur plusieurs années. Buckingham Palace n’y verrait pas d’objection si le gouvernement décidait d’agir, et des ministres confirment des discussions avec le palais.

Des responsables officiels estiment toutefois qu’il est peu probable que l’ex‑prince soit retiré de la ligne de succession avant la fin des enquêtes en cours.