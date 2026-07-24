Flavie Flament réagit aux propos de Dominique Besnehard sur la « promotion canapé »

Les accusations visant Patrick Bruel continuent d’alimenter le débat médiatique en France, avec un nombre croissant de témoignages et de plaintes pour viols et agressions sexuelles. Parmi les plaignantes, l’animatrice Flavie Flament a dénoncé des faits présumés datant de 1991, alors qu’elle était mineure. Dans ce contexte, Dominique Besnehard, producteur et ancien proche du chanteur, a livré une analyse mesurée des accusations, soulignant une possible surenchère dans les signalements.

En effet, les révélations contre Patrick Bruel, figure majeure de la chanson française, ont été relayées dans plusieurs médias suite à la prise de parole publique de plusieurs victimes. Flavie Flament fait partie des personnalités à s’être exprimées, apportant un éclairage sur des comportements présumés datant de plusieurs décennies. Face à ce flot d’accusations, certains acteurs du monde du spectacle ont été sollicités pour témoigner ou commenter, à l’image de Dominique Besnehard.

Le producteur, qui a côtoyé Patrick Bruel dès ses 18 ans, a apporté son regard sur cette affaire. Bien qu’il ne défende pas l’artiste, il précise n’avoir « jamais été témoin » de violences ou de comportements illégaux de sa part. Selon lui, Bruel était connu comme un « homme à femmes » et suscitait l’engouement des femmes, mais cela ne justifie pas des actes de contrainte ou d’agression. Il met néanmoins en garde contre ce qu’il qualifie de « signalements un peu trop rapides », insistant sur la nécessité de distinguer les dynamiques de pouvoir dans différents milieux professionnels.

L’avis mesuré de Dominique Besnehard et la défense publique de Patrick Bruel

Dominique Besnehard déclare notamment qu’il faut différencier les cas où des abus de pouvoir sont avérés, comme dans des circonstances de « promotion canapé » dans certains secteurs, et le milieu artistique « où les personnes sont un peu averties ». Il souligne que cette nuance ne constitue pas une défense inconditionnelle de Patrick Bruel, mais une invitation à la prudence dans l’appréciation des accusations.

Parallèlement, Patrick Bruel a utilisé ses réseaux sociaux pour réaffirmer son innocence, insistant sur la présomption d’innocence qui doit s’appliquer selon le droit français. Sur Instagram, il a fermement nié toute forme de contrainte ou de manipulation, rejetant les accusations de viols et agressions sexuelles à son encontre. Il affirme n’avoir « jamais forcé une femme » ni utilisé son influence pour obtenir des relations non consenties.

Le chanteur précise qu’il entend se défendre non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille, son équipe, ses amis, ainsi que son public fidèle. Il annonce vouloir poursuivre sa carrière dans le respect des principes fondamentaux de justice, notamment le droit à une enquête équitable. Bruel insiste également sur le fait qu’il n’a jamais drogué ou manipulé qui que ce soit.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte judiciaire en cours, alors que les plaintes contre Patrick Bruel continuent d’être examinées par les autorités compétentes. La médiatisation de l’affaire suscite un suivi important des Français, notamment en raison de l’implication de personnalités connues du grand public.

Ce dossier soulève ainsi des questions sur les mécanismes de dénonciation et d’enquête dans des contextes où la notoriété des personnes mises en cause peut influencer les perceptions et réactions. Les déclarations de Dominique Besnehard apportent une perspective interne au monde artistique, tandis que la réponse de Patrick Bruel vise à rejeter vigoureusement les accusations et à réaffirmer ses droits devant la justice.