Anaïs Baydemir perd sa mère

Anaïs Baydemir, présentatrice météo reconnue de France Télévisions, a annoncé dans la nuit du 5 mars la disparition de sa mère via un message publié sur Instagram, suscitant une vague de soutiens parmi ses collègues et abonnés. L’animatrice, qui partage régulièrement des moments de sa vie personnelle et professionnelle, a exprimé sa douleur avec des mots chargés d’émotion et un hommage en turc rappelant ses origines familiales.

Visage familier des bulletins météorologiques, Anaïs Baydemir intervient quotidiennement auprès du public et présente également sur France 2 le « Journal Météo Climat », une émission dédiée aux enjeux climatiques. Son ton chaleureux et son naturel ont renforcé sa popularité auprès des téléspectateurs, tandis que ses prises de parole sur le climat lui confèrent une visibilité sur des sujets de société.

Hors plateau, la journaliste vit en couple avec Mathieu Saby, ostéopathe et kinésithérapeute à l’Institut Médical Sport Santé (IMSS) installé au stade Jean-Bouin à Paris. Spécialiste de la médecine du sport, il a travaillé avec des structures sportives de haut niveau, dont une collaboration passée avec le Paris Saint-Germain, selon les éléments rendus publics. Le couple élève deux enfants : Lina-Sultane, née en janvier 2020, et Illan, né en décembre 2021.

Anaïs Baydemir en deuil

Dans sa publication Instagram datée de la nuit du 5 mars, Anaïs Baydemir a partagé une photographie d’elle aux côtés de sa mère et a exprimé sa profonde tristesse. Elle décrit la défunte comme « au sourire éternel, à la générosité sans limite » et confie que « tout s’écroule » depuis sa disparition, des mots qui traduisent l’intensité de son deuil.

La présentatrice a complété son message par un texte en turc, rendant hommage à ses origines familiales et adressant une prière pour le repos de l’âme de sa mère. Elle y écrit notamment qu’elle est « brisée par ta perte » et demande pardon pour d’éventuelles erreurs, tout en sollicitant les prières des personnes qui la suivent.

La publication a rapidement recueilli des réactions de collègues et d’amis du milieu audiovisuel. Plusieurs visages de France Télévisions ont laissé des messages de condoléances sous la publication : Aïda Touihri a écrit « Toutes mes condoléances Anaïs … qu’elle repose en paix », tandis que Myriam Seurat a simplement indiqué « je pense fort à toi ». Parmi les autres messages figurent ceux de Virgilia Hess et de Jeanne Baron, qui ont chacune témoigné de leur affection et adressé leurs condoléances.