Anaïs Baydemir annonce le décès de sa maman sur Instagram

Anaïs Baydemir, visage connu de la météo sur France Télévisions, a annoncé le 5 mars sur Instagram le décès de sa mère, publiant une photo intime et un message en français et en turc. Âgée de 46 ans et originaire de Compiègne (Oise), la présentatrice a partagé ce deuil majeur avec ses abonnés sans préciser les circonstances du décès.

Dans la publication, Anaïs Baydemir montre un cliché où elle embrasse sa mère. En légende, elle évoque la disparition de « ma maman… Au sourire éternel, à la générosité sans limite… Ne brille plus… », puis confie la douleur de l’absence : « Sa présence, son sourire, son aura, sa respiration me manquent déjà tellement… Ma maman. Et tout s’écroule … ».

La journaliste a également rédigé une partie de son hommage en turc, langue maternelle de sa mère, rappelant ses racines familiales à Izmir, en Turquie. Les circonstances de la mort n’ont pas été précisées dans la publication.

Anaïs Baydemir adresse un message en turc et exprime des regrets

Le passage en turc publié par Anaïs Baydemir figure dans le message original: « Annemmmmm icim parcalandi… Hakkini odeyemem… Hakinizi helal edin.. duanizi eksik etmeyin… Mekani cennet olsun annemin… ». La journaliste a joint à ces lignes une traduction en français: « J’ai le cœur brisé, maman… Je ne pourrai jamais te remercier assez… Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j’ai pu faire… Prie pour moi… Que ma mère repose en paix…«

Anaïs Baydemir est l’une des voix régulières de la météo sur France Télévisions. Avant d’intégrer le service public, elle a travaillé pour plusieurs médias, parmi lesquels CNews, Canal+, La Chaîne Météo, La Française des Jeux, TFX, Eurosport et Equidia, selon son parcours médiatique professionnel.

La présentatrice, native de Compiègne, a construit une carrière visible à l’antenne tout en revendiquant ses origines turques à travers des prises de parole publiques. Dans son message, le recours au turc rappelle ce lien culturel et familial avec Izmir.

Dans la publication du 5 mars, Anaïs Baydemir a partagé l’émotion du moment sans détailler les circonstances du décès ni indiquer d’informations pratiques liées aux obsèques ou à la succession des hommages.

Parmi les proches mentionnés dans les informations disponibles figurent son mari, Mathieu Saby, ostéopathe-kinésithérapeute, et leurs deux enfants, Lina-Sultane et Illan.