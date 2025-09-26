Amical: un choc Nigeria – Colombie en novembre

Le Nigeria affrontera la Colombie le 18 novembre au Citi Field de New York, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Les Super Eagles du Nigeria affronteront la Colombie lors d’un match amical international prévu au Citi Field de New York, le mardi 18 novembre, a annoncé DAILY POST. Cette rencontre marquera la troisième confrontation entre les deux sélections.

Avant ce duel, le Nigeria croisera le Venezuela au Blue Energy Stadium de Houston, quatre jours plus tôt, dans un autre test préparatoire. De son côté, la Colombie disputera un match contre la Nouvelle-Zélande à Fort Lauderdale le 15 novembre, avant d’affronter les Super Eagles.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans la préparation du Nigeria pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc en décembre, et offrent aux joueurs l’opportunité d’affiner leurs automatismes avant le rendez-vous continental.