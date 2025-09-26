PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Amical: un choc Nigeria – Colombie en novembre

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Amical: un choc Nigeria - Colombie en novembre
Des joueurs du Nigéria célèbrent leur but
Des joueurs du Nigéria célèbrent leur but
-Publicité-
. .

Le Nigeria affrontera la Colombie le 18 novembre au Citi Field de New York, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Les Super Eagles du Nigeria affronteront la Colombie lors d’un match amical international prévu au Citi Field de New York, le mardi 18 novembre, a annoncé DAILY POST. Cette rencontre marquera la troisième confrontation entre les deux sélections.

Avant ce duel, le Nigeria croisera le Venezuela au Blue Energy Stadium de Houston, quatre jours plus tôt, dans un autre test préparatoire. De son côté, la Colombie disputera un match contre la Nouvelle-Zélande à Fort Lauderdale le 15 novembre, avant d’affronter les Super Eagles.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans la préparation du Nigeria pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc en décembre, et offrent aux joueurs l’opportunité d’affiner leurs automatismes avant le rendez-vous continental.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Guinée

Mondial 2026 (Q): avec Guirassy, la liste de la Guinée face au Mozambique

Europe

Inter Miami: Sergio Busquets annonce sa retraite sportive

Bénin

Coupe CAF: Coton FC vs Black Man Warrior,  Royal Leopards vs Young African, le programme de ce vendredi

Monde

Rooney encense la mentalité hors norme de Cristiano Ronaldo

Burkina Faso

Tournoi UFOA B U17 2025: le Nigeria prévient déjà le Burkina Faso

Monde

MMA: McGregor prêt à revenir pour un combat historique… à la Maison Blanche

Cameroun

Mondial féminin U17: Maroc-Brésil, Côte d’Ivoire-Espagne, le tirage au sort complet

Bénin

Mondial 2026 (Q): plusieurs cadres des Super Eagles incertains pour le choc Nigeria-Bénin

Europe

«Un attaquant incroyable, mais trop peu autoritaire», Rooney sur Haaland

Europe

Rooney: « Cristiano Ronaldo est un tueur mais j’adore Messi »

VOIR TOUS LES FLASHS