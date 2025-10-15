Amical: l’Argentine déroule face à Porto Rico, Messi s’offre un record

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine a livré un match amical face au Porto Rico dans la nuit du mardi à mercredi. Et l’Albicéleste s’est imposée sur le score de 6-0.

En préparation pour le Mondial 2026, l’Argentine n’a fait qu’une bouchée de Porto Rico (6-0) lors d’un match amical disputé dans la nuit de mardi à mercredi. Toujours conduite par un Lionel Messi étincelant, la sélection de Lionel Scaloni a livré une prestation d’une grande maîtrise.

Championne du monde en titre, l’Albiceleste a survolé les débats du début à la fin. Bien installée dans le camp adverse, elle a imposé son rythme grâce à un milieu de terrain parfaitement orchestré par Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso. Le tandem a multiplié les enchaînements rapides et fluides, alimentant un secteur offensif en pleine réussite.

Lionel Messi, une fois de plus au cœur du jeu, s’est mué en passeur de luxe, délivrant deux offrandes sublimes. Ce nouveau doublé de passes lui permet de devenir le meilleur passeur de l’histoire en sélection nationale, avec 60 passes décisives, devant Neymar (59). En défense, Leonardo Balerdi, titularisé d’entrée, a rendu une copie solide, tandis que Lautaro Martínez, entré à l’heure de jeu, a signé un doublé pour sceller le triomphe argentin.

Plus que le score, c’est la manière qui impressionne. À 38 ans, Messi continue de sublimer un collectif déjà bien huilé. À quelques mois du coup d’envoi du Mondial 2026, l’Argentine confirme son statut de favori et affiche une constance rare au plus haut niveau.