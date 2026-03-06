Ambre (Star Academy) : scolarisée dans la même école qu’Enzy, l’aîné de Faudel

Ambre, la lauréate de la treizième saison de la « Star Academy » le 7 février, entretient désormais un lien inattendu avec la star du raï Faudel : selon un entretien publié le 6 mars dans Public, la gagnante de 18 ans a été scolarisée dans le même établissement que Enzy, le fils aîné du chanteur. Cette révélation intervient alors qu’Ambre, devenue Amber Jadah, enchaîne interviews, préparation de son premier single et premières dates de tournée.

La finale du 7 février a consacré Ambre face à Léa, avec 59% des voix. Immédiatement après sa victoire, la jeune Francilienne a choisi le nom de scène Amber Jadah et s’est mise au travail : production de son premier single et participation à la tournée des anciens candidats. Le public et les médias suivent de près son démarrage commercial, à mi-chemin entre l’exposition médiatique fournie par l’émission et la concrétisation artistique attendue par les fans.

Depuis la fin de l’aventure, le rythme s’est accéléré pour la benjamine du concours. Après des enregistrements et une succession d’entretiens, Ambre et ses camarades ont pris place dans le Tour Bus, donnant leur première représentation le 27 février à Reims. La tournée prévoit plusieurs dates d’envergure, dont des passages à l’Accor Arena à Paris le 3 avril, le 20 mai et le 28 juin. Du côté des spectateurs, certains s’interrogent sur la mise en avant de la gagnante : des supporters estiment qu’Ambre bénéficie de moins de moments en solo que certains vainqueurs précédents.

Ambre et Faudel : leur lien inattendu

Dans l’entretien paru ce vendredi 6 mars, le chanteur Faudel a expliqué qu’il suit les émissions comme la « Star Academy » et qu’il connaissait la lauréate de cette saison. Interrogé par le journaliste Anthony Martin, il a précisé : « La gagnante, Ambre, était dans la même école qu’Enzy, mon fils aîné. »

Faudel, âgé de 47 ans, marque un retour sur scène après une longue période d’absence, qualifiée dans l’entretien de vingt ans. Il intègre la tournée I Gotta Feeling et reprend certains de ses titres emblématiques, cités dans l’interview, dont Tellement N’Brick. Le chanteur évoque également son rapport à la musique et sa présence actuelle sur les scènes après cette pause.

La même interview rappelle par ailleurs la situation familiale de Faudel : il est père de quatre enfants. Avec sa première femme, qu’il n’a plus en contact, il a eu Enzy et Geyana. Les deux autres enfants, Loulia et Taim, sont nés de sa relation avec sa compagne actuelle.

Les éléments publiés dans Public sont issus d’un entretien accordé par Faudel le 6 mars et des informations livrées au sujet d’Ambre et de son ascension depuis la finale du 7 février.