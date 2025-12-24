Accueil En Brève Ambassadeur polonais en France suspendu pour faux diplômes

L’ambassadeur de Pologne en France, Jan Emeryk Rosciszewski, en poste à Paris depuis 2022, a été suspendu de ses fonctions en attendant les conclusions d’une enquête pour trafic d’influence liée à l’établissement de faux diplômes, a annoncé mercredi 24 décembre le ministère polonais des Affaires étrangères. Selon le journal en ligne Goniec.pl, M. Rosciszewski a été arrêté mardi 23 décembre à son arrivée à l’aéroport Frédéric Chopin de Varsovie et entendu par des enquêteurs du Bureau central anticorruption (CBA). « À la lumière de la situation, il s’est mis à la disposition du ministre. Le ministre Radoslaw Sikorski a décidé de suspendre l’ambassadeur de ses fonctions jusqu’à ce que les doutes soient levés », a déclaré le porte-parole du ministre à l’agence de presse polonaise PAP. La mission diplomatique polonaise en France sera dirigée par le chef de mission adjoint, l’ambassadeur Wieslaw Tarka.