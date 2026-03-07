Amandine Pellissard, star du X et maman, choque par ses propos olé olé

Amandine Pellissard, connue pour son rôle dans la docu‑réalité Familles nombreuses sur TF1, s’est tournée vers une activité atypique pour une femme médiatisée : la publication de contenus sexuels sur une plateforme d’abonnement pour adultes avec son mari, Alex. Ce choix, largement couvert par la presse people, a provoqué réactions virulentes, démarches judiciaires liées à une vidéo devenue virale et une interview marquante en juin 2023 sur la chaîne YouTube de Jeremstar où la candidate a confirmé recevoir des demandes « même en étant enceinte ».

Révélée au grand public par la télé, Amandine s’est rapidement imposée comme figure centrale de la famille Pellissard, notamment en raison de son caractère affirmé et de la visibilité offerte par le spin‑off estival tourné à Saint‑Tropez. Devenue influenceuse après son départ de TF1, elle a capitalisé sur sa notoriété pour développer des activités en ligne. La famille, qui compte aujourd’hui neuf enfants, a vu sa vie privée exposée à grande échelle.

Le virage vers le contenu pour adultes s’est matérialisé par l’utilisation d’un réseau social payant réservé aux abonnés, un modèle économique par abonnement adopté par plusieurs personnalités ces dernières années, citant notamment d’autres figures médiatiques ayant choisi ce type de plateforme. Dans le cas des Pellissard, le couple produit et commercialise des vidéos et images à caractère sexuel, une pratique qui a rapidement suscité débats et critiques sur les réseaux sociaux.

Passage au contenu pour adultes : médiatisation, réactions et épisodes judiciaires

La présence d’Amandine et d’Alex sur une plateforme payante pour adultes a généré un important retentissement public et une série de controverses. Le couple a reconnu avoir tiré un revenu significatif de cette activité, mais a aussi raconté être la cible de nombreuses attaques en ligne. Le phénomène de cyberharcèlement a été rapporté à plusieurs reprises dans les médias, renforçant la dimension polémique du dossier.

Sur le plan médiatique, Amandine est intervenue à plusieurs reprises pour défendre ce choix, notamment dans l’émission Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna, où le sujet a été abordé publiquement. Ces interventions n’ont pas fait taire les critiques et ont, selon les comptes rendus, parfois alimenté des échanges houleux sur les réseaux sociaux.

Un épisode antérieur a particulièrement contribué à l’escalade médiatique : une vidéo dite « making of » montrant la préparation d’une scène sexuelle à domicile est devenue virale et a entraîné le dépôt de plaintes, conduisant le couple et chaque membre concerné à comparaître devant un juge pour enfants, selon les informations rapportées par la presse people.

En juin 2023, lors d’un numéro de la web‑série Baby Story animée par Jeremstar, Amandine et Alex sont revenus sur leur activité. Une séquence a été relayée où la mère de famille, en tenue légère sur son lit, évoque (avec le sourire) la fréquence des demandes qu’ils reçoivent pour produire du contenu, répondant à la surprise de l’animateur par la phrase : « Surtout en étant enceinte. » Cette déclaration a été largement reprise et discutée dans la couverture médiatique qui a suivi.