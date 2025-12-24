Accueil En Brève Algérie: Paris déplore la loi criminalisant la colonisation française, «manifestement hostile»

Le ministère français des Affaires étrangères a estimé mercredi que l’adoption par l’Algérie d’une loi criminalisant la colonisation française (1830-1962) constituait «une initiative manifestement hostile», susceptible de nuire à la reprise du dialogue franco-algérien et aux travaux sur les enjeux mémoriels. Le porte-parole du Quai d’Orsay a rappelé que la France «n’avait pas vocation à commenter la politique intérieure algérienne», tout en déplorant cette décision et en soulignant «l’ampleur du travail engagé par le président Emmanuel Macron» sur la mémoire de la colonisation, notamment au travers d’une commission mixte d’historiens français et algériens.