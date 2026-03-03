Alexandre (Mariés au premier regard) raconte avoir été enfermé et battu à coups de ceinture

Mariés au premier regard saison 10 propose un troisième épisode disponible sur M6+ au cours duquel plusieurs moments marquants se succèdent : le mariage d’Antonin et Laury malgré la pression du père de la mariée, la présentation d’Alexandre et le récit de son enfance traumatique, et les essayages de robe de Jenna qui précèdent la cérémonie où il pourrait apparaître que les deux futurs époux se sont déjà croisés.

Côté cérémonie, l’arrivée du père de Laury pèse sur l’ambiance et déstabilise Antonin, selon les proches. Le candidat tente d’engager la conversation avec son potentiel beau-père mais se heurte à une attitude distante. L’entrée de Laury permet cependant de lancer la cérémonie : la jeune femme confie avoir eu un « réel coup de cœur » pour Antonin et, devant l’autel, les deux candidats se disent « oui » sans hésitation.

Lors de la séance photo qui suit, les nouveaux mariés se rapprochent rapidement et montrent une alchimie manifeste. Antonin admet devant les caméras de M6 : « Je souris comme un gamin », et multiplie les compliments à l’attention de Laury, qui se montre touchée. Les instants entre les changements de poses servent aussi à échanger et à mieux se connaître.

Antonin et Laury se disent « oui » malgré la pression de beau-papa

Les témoins présents chez Antonin avaient anticipé une gêne liée à la venue du père de Laury. Face à ce malaise, la future mariée prend l’initiative et concentre l’attention sur la cérémonie. Les déclarations échangées à l’autel et le comportement complice lors des photos renforcent l’impression d’un couple soudé dès les premiers instants officiels.

Le troisième épisode met également en lumière le parcours d’Alexandre, présenté comme un jeune père célibataire de deux garçons âgés de 4 et 12 ans. Il raconte aux caméras avoir subi, durant son enfance, des violences physiques et des privations : « J’ai vécu des choses terribles qu’un enfant n’a pas à vivre. J’ai été trahi, j’ai été battu… des coups avec un objet, ceinture, enfermé dans une chambre… j’étais tout seul et me sentais seul. C’est dommage que les lois, à l’époque, n’étaient pas plus dures. »

Alexandre explique avoir été recueilli à 12 ans par sa grand-mère paternelle, qu’il décrit comme celle qui lui a « sauvé la vie ». Devenu père, il dit pratiquer le « contraire de son enfance » et se présente comme un parent très investi. Lors de son portrait, l’experte Marie Tapernoux lui annonce une compatibilité à 79 % avec sa potentielle future compagne.

Malgré ce soutien des experts, la grand-mère d’Alexandre refuse de l’accompagner dans l’aventure télévisée, ce qui le pousse à douter. Sa tante Claudine intervient et obtient une attitude plus ouverte, sans pour autant convaincre complètement la grand-mère, qui décline finalement l’invitation au mariage. Le candidat confie aux caméras ses interrogations sur la poursuite de sa participation, et vit par ailleurs une angoisse liée à l’essayage de son costume et à l’annonce, à son arrivée à Gibraltar, que Marie Tapernoux souhaite s’entretenir avec lui.

La séquence consacrée à Jenna et Laurent montre la jeune femme quittant Marseille pour Paris avec des amies afin d’essayer sa robe de mariée. Jenna n’a toujours pas eu le « déclic » de se sentir prête au mariage ; plusieurs essayages sont nécessaires. Lors du troisième essayage, l’émotion de son amie Camille conduit Marie Tapernoux à intervenir et à offrir à Jenna un présent de la part de Laurent : un tableau accompagné d’une lettre expliquant le dessin. Touchée, Jenna semble finalement prête à se marier.

Jenna apprend que ses parents ne se rendront pas à Gibraltar, contrairement à sa sœur qui la soutiendra. Quelques heures avant la cérémonie, Jenna et Laurent découvrent qu’il est possible que leur « premier regard » n’en soit pas un : les deux candidats auraient déjà pu se rencontrer ou se croiser, incitant leurs familles à s’interroger sur la nature de ce lien.