Alexandra Lamy monte au créneau après les attaques contre l’ex de Nathalie Péchalat

Alexandra Lamy s’est jointe récemment à une manifestation place du Panthéon, à Paris, pour soutenir le mouvement de contestation en Iran, scandant les slogans devenus symboles du soulèvement, dont « Femme, vie, liberté ». Connue pour son rôle dans Un gars, une fille et présente sur les réseaux sociaux, l’actrice a participé à un rassemblement de plusieurs milliers de personnes afin d’attirer l’attention sur la répression et les coupures d’Internet en Iran.

Reconnaissable du grand public sous les traits de “Chouchou”, Alexandra Lamy a ensuite poursuivi une carrière variée au cinéma, alternant comédies comme Tout le monde debout et drames tels que La Chambre des merveilles. Ses activités récentes incluent des projets en préparation annoncés pour 2026, parmi lesquels Compostelle et L’île de la demoiselle, et une incursion derrière la caméra.

Sur place, l’actrice a pris part aux chants et aux appels à mettre fin aux violences visant les manifestants en Iran. Selon les témoignages publiés en ligne, elle a entonné des slogans tels que « Femme, vie, liberté » et « Halte au massacre », dans un contexte marqué par des coupures d’accès à Internet et une répression décrite comme sanglante par des observateurs et des participants.

Soutiens, relais numériques et réactions

Alexandra Lamy, déjà active sur les plateformes sociales, a utilisé sa présence publique pour amplifier le mouvement iranien hors des frontières. Des internautes et participants ont relayé des images et des messages de la manifestation, estimant que la présence d’une personnalité médiatique aide à maintenir l’attention internationale sur la situation en Iran. D’autres ont souligné la volonté de l’actrice de transformer un engagement en ligne en action sur le terrain.

Sur les réseaux, la mobilisation d’Alexandra Lamy a suscité des réactions contrastées. Plusieurs comptes ont salué son engagement et partagé des photos et vidéos du rassemblement, tandis que d’autres commentaires ont déplacé le débat vers sa vie privée et ses relations passées. Une internaute a ainsi publié sur X un message très virulent à propos de Jean Dujardin, déclarant: «Comment une telle reine a pu un jour être en couple avec l’étron qu’est Jean Dujardin ???».

Ce type de propos a été relevé par des supporters de l’acteur, qui ont pris la parole pour dénoncer des attaques personnelles détournant l’attention du message principal porté par le rassemblement. Plusieurs réactions publiées sur les réseaux sociaux ont mis en avant la volonté de recentrer le débat sur la cause soutenue par les manifestants et les artistes présents.

Lors de cette manifestation place du Panthéon, Alexandra Lamy a été comptée parmi les personnalités présentes aux côtés de citoyens rassemblés pour témoigner leur soutien au peuple iranien.