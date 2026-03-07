Alexandra Lamy détaille le harcèlement subi au début de sa carrière

Alexandra Lamy a fait un retour remarqué sur le tapis rouge lors de la 51ᵉ cérémonie des César, le 26 février à Paris, après quatorze ans d’absence, et a profité de sa présence pour évoquer publiquement les difficultés rencontrées au début de sa carrière, notamment des comportements déplacés sur certains plateaux. Invitée à remettre plusieurs prix, l’actrice de 54 ans a livré des propos directs sur le sexisme et le harcèlement dans le milieu du cinéma, replaçant son témoignage dans le contexte d’un changement progressif des rôles et des représentations féminines à l’écran.

Sur la scène des César, Alexandra Lamy était chargée de remettre les prix de la Meilleure photo, des Meilleurs effets visuels et de la Meilleure adaptation, aux côtés de l’acteur Pierre Lottin. La comédienne, accessoirement révélée par la série à succès Un gars, une fille, n’avait pas assisté à la cérémonie depuis 2012, année où elle avait fait sa dernière apparition au Théâtre du Châtelet accompagnée de sa sœur Audrey Lamy et de Jean Dujardin, alors son époux. Cette nouvelle présence au cœur du 9ᵉ arrondissement a attiré l’attention des photographes et des médias présents.

Interrogée sur le tapis rouge par la créatrice de contenu Léna Situations, Alexandra Lamy a d’abord salué les évolutions observées dans le cinéma : “Aujourd’hui, il y a de plus en plus de rôles pour les femmes, des premiers rôles, et ça c’est super”, a-t-elle déclaré, tout en rappelant que les débuts dans la profession avaient été marqués par des difficultés spécifiques pour les actrices.

Évocations publiques des violences et des humiliations subies

Dans un entretien publié par le journal La Provence le 1ᵉʳ mars 2026, la comédienne est revenue plus longuement sur l’atmosphère qui régnait sur certains plateaux au début de sa carrière. Elle y décrit des comportements banalisés et des gestes inappropriés répétés : “Dans ma génération, les mecs se servaient. J’avais l’impression d’être une proie”, confie-t-elle, soulignant la fréquence de ces comportements et l’absence de réactions publiques à l’époque.

Alexandra Lamy rapporte sans détour des situations où la pression hiérarchique et la crainte de perdre des opportunités professionnelles poussaient nombre de jeunes actrices à garder le silence. Elle cite un exemple explicite de gestes déplacés : “Le mec te mettait la main aux fesses et il ne fallait rien dire”, formulation qui illustre selon elle la normalisation d’agissements humiliants au sein du milieu.

Elle évoque aussi une humiliation verbale subie à l’âge de 25 ans, lorsqu’une journaliste lui a posé la question : “Alors, vous, vous avez couché pour réussir ?” La réaction générale dans la salle, ponctuée par des rires masculins, a renforcé son malaise et laissé une empreinte durable, dit-elle.

Ces expériences personnelles ont conduit Alexandra Lamy à un engagement public sur les sujets liés aux violences faites aux femmes. Parmi ses démarches figure la réalisation de son premier film en tant que réalisatrice, Touchées, qui aborde la reconstruction des femmes après des violences, thématique que la comédienne juge trop peu traitée dans le cinéma français.