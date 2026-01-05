Alerte aux missiles en Ukraine: deux morts dans des attaques russes
Des attaques russes menées dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier ont fait deux morts à Kiev et en périphérie, ont indiqué les autorités locales, après que l’armée a averti que l’ensemble du pays était menacé par des missiles. À Kiev, « une personne est morte dans l’attaque », a déclaré le chef de l’administration militaire, Tymour Tkatchenko, sur Telegram, précisant qu’un établissement médical avait été touché. En périphérie, les bombardements ont endommagé plusieurs habitations et des « infrastructures critiques » ; un homme né en 1951 a été tué dans la localité de Fastiv, a rapporté le responsable de l’administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk.
1 min de lecture
