Alep: quatre morts dans des affrontements entre forces gouvernementales et kurdes

Quatre personnes ont été tuées mardi 6 janvier lors d’affrontements entre les forces gouvernementales et les forces kurdes à Alep, dans le nord de la Syrie, ont rapporté des médias d’État syriens et les Forces démocratiques syriennes (FDS), chaque camp rejetant la responsabilité. L’agence officielle Sana et la télévision d’État ont indiqué que des tirs et une frappe attribuée aux FDS avaient fait trois morts, dont deux civils. Les FDS ont de leur côté affirmé que des groupes alliés aux forces gouvernementales avaient ciblé un quartier d’Alep, causant la mort d’un habitant.