Al Nassr: « c’est plus grave que prévu », Jorge Jesus fait le point sur la blessure de CR7

Touché musculairement lors du dernier match d’Al‑Nassr, la star portugaise Cristiano Ronaldo va observer une période de convalescence et se rendre en Espagne pour suivre un traitement, comme l’a confirmé son entraîneur Jorge Jesus.

L’inquiétude grandit autour de Cristiano Ronaldo. À la veille de la rencontre face à Neom SC, l’entraîneur d’Al Nassr, Jorge Jesus, s’est exprimé en conférence de presse sur l’état physique de la star portugaise, contrainte de quitter ses partenaires lors de la dernière sortie du club saoudien. Selon le technicien lusitanien, l’attaquant de 41 ans souffre d’un problème musculaire dont la gravité s’est révélée plus importante que prévu après des examens médicaux approfondis. Une nouvelle qui pourrait priver l’équipe de son leader offensif pour une période encore indéterminée.

Afin d’accélérer sa récupération, le quintuple Ballon d’Or doit prochainement se rendre en Espagne, où il suivra un protocole de soins spécifique. Le joueur sera accompagné et encadré par son kinésithérapeute personnel, tandis que d’autres éléments de l’effectif touchés physiquement devraient également effectuer le déplacement pour poursuivre leur rééducation. Du côté du staff d’Al-Nassr, l’espoir demeure de voir l’ancienne icône du Real Madrid revenir rapidement à la compétition. Sa présence reste en effet essentielle dans la course aux objectifs du club cette saison.