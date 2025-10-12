Air France suspend ses vols vers Madagascar en raison des tensions politiques

Face à la montée des tensions politiques à Madagascar, Air France a annoncé la suspension temporaire de ses liaisons entre Paris et Antananarivo, du 11 au 13 octobre. La compagnie évoque des raisons de sécurité et affirme suivre de près l’évolution de la situation, en coordination avec les autorités françaises et malgaches.

Dans un communiqué publié dimanche, le transporteur indique que la reprise des vols dépendra d’une évaluation quotidienne de la situation. Les passagers concernés ont été informés et pourront bénéficier de solutions de report ou de remboursement. Air France souligne que la sécurité de ses équipages et de ses clients reste sa priorité absolue.

Cette décision intervient dans un contexte politique particulièrement tendu sur l’île. La présidence malgache a dénoncé, dimanche, « une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force », sans fournir de précisions. Des sources locales évoquent l’implication possible de militaires dans un mouvement de protestation amorcé depuis plusieurs semaines, faisant craindre un coup de force contre les institutions. Antananarivo est placée sous haute surveillance et les autorités appellent la population au calme.

Air France n’a pas précisé si d’autres compagnies du groupe KLM ou des partenaires régionaux prendront des mesures similaires. Cette suspension intervient alors que Madagascar, déjà confrontée à une crise économique et sociale, voit sa stabilité politique de nouveau menacée.