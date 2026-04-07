Iran: le président Pezeshkian se dit prêt à « sacrifier sa vie » pour la nation

À la veille de l’ultimatum lancé par Donald Trump, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a affiché sa détermination, dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran et Washington.

Le président de l’Iran, Massoud Pezeshkian, a affirmé ce mardi être prêt à « sacrifier sa vie » pour son pays. Le chef de l’État iranien a fait cette déclaration dans un message publié sur son compte officiel X. « Plus de 14 millions d’Iraniens fiers se sont déjà inscrits pour donner leur vie afin de défendre l’Iran. Moi aussi, j’ai été, je suis et je resterai prêt à donner ma vie pour l’Iran », a-t-il écrit.

Cette prise de position intervient quelques heures avant l’échéance fixée par le président des États-Unis, Donald Trump, qui a appelé Téhéran à conclure un accord avant la fin de la journée de mardi. Le dirigeant américain a par ailleurs averti qu’« une civilisation entière mourra ce soir » en l’absence d’un accord susceptible de mettre un terme au conflit en cours.



