Aïd El-Adha 2026 : l’Algérie annonce l’importation d’un million de moutons

En prévision de la fête de l’Aïd El-Adha 2026, le gouvernement algérien a décidé d’importer un million de moutons afin de soutenir le marché national du bétail et limiter la hausse des prix.

L’Algérie va importer un million de moutons pour la célébration de l’Aïd El-Adha 2026. L’annonce a été faite le mercredi 7 janvier par le gouvernement algérien dans un communiqué officiel rendu public à l’issue d’une réunion gouvernementale.

« Monsieur le Premier ministre a porté à la connaissance des membres du Gouvernement la décision de Monsieur le Président de la République de soutenir le marché national du bétail à l’occasion de l’Aïd El-Adha, par l’importation d’un (1) million de moutons », indique le communiqué.

Selon la même source, les autorités souhaitent anticiper les tensions habituelles observées sur le marché du bétail à l’approche de cette grande fête religieuse, marquée par une forte demande de moutons pour le sacrifice rituel.

La mise en œuvre de cette décision a été confiée au ministère de l’Agriculture. « Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a été chargé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision ». Il devra notamment élaborer le cahier des charges et lancer un appel d’offres international afin de finaliser l’opération avant la fête, prévue pour la fin du mois de mai 2026.

Il s’agit de la deuxième opération de ce type en Algérie. En 2025 déjà, le président Abdelmadjid Tebboune avait ordonné l’importation d’un million de moutons pour l’Aïd El-Adha. Cette mesure visait alors à contenir la flambée des prix sur le marché local, fortement impacté par la sécheresse et la hausse du coût des aliments pour bétail.