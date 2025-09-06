Agoué: un vol déjoué dans une église grâce à l’intervention du pasteur et de la police

Une tentative de vol a été déjouée dans la nuit du vendredi à Agoué, au sein d’une église évangélique.

Selon les premières informations recueillies, le suspect, un piroguier domicilié à Hillacondji, revenait d’une sortie de pêche infructueuse lorsqu’il aurait décidé de s’introduire discrètement dans le lieu de culte, espérant y trouver des objets de valeur.

Alerté par des bruits inhabituels, le pasteur de l’église est intervenu et a surpris l’individu en pleine effraction. Une altercation s’est alors engagée entre les deux hommes, avec des échanges de coups.

La situation, déjà tendue, aurait pu dégénérer sans l’intervention rapide d’une patrouille de police présente dans les environs.

Les agents ont réussi à maîtriser le suspect avant de le conduire au poste de police, où il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et les motivations du mis en cause.