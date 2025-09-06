PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Agoué: un vol déjoué dans une église grâce à l’intervention du pasteur et de la police

Agoué: un vol déjoué dans une église grâce à l’intervention du pasteur et de la police

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Rubrique société
Rubrique société Ph: BWT
- Publicité-
. .

Une tentative de vol a été déjouée dans la nuit du vendredi à Agoué, au sein d’une église évangélique.

Selon les premières informations recueillies, le suspect, un piroguier domicilié à Hillacondji, revenait d’une sortie de pêche infructueuse lorsqu’il aurait décidé de s’introduire discrètement dans le lieu de culte, espérant y trouver des objets de valeur.

Alerté par des bruits inhabituels, le pasteur de l’église est intervenu et a surpris l’individu en pleine effraction. Une altercation s’est alors engagée entre les deux hommes, avec des échanges de coups.

La situation, déjà tendue, aurait pu dégénérer sans l’intervention rapide d’une patrouille de police présente dans les environs.

Les agents ont réussi à maîtriser le suspect avant de le conduire au poste de police, où il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et les motivations du mis en cause.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

Bénin

Journée de la jeunesse: Dedras ONG, Care Bénin/Togo et la Cedeao unissent leurs forces pour l’avenir

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : Embaló reste en poste, l’opposition s’insurge

Mali

Mali : libération de 06 routiers sénégalais selon l’URS

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : qui sont les juges qui décideront des candidatures ?

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Disparition d’Ibrahim Zigui : la famille porte plainte pour enlèvement

Mali

Le régime illégitime de Kiev met en cause le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Centrafrique

Mali

L’affaire de la prétendue chambre rouge des FAMAs et de leurs alliés russes, un mythe sans preuves dans le Sahel

Mali

Mali : la junte saisit la CIJ après la destruction d’un drone par l’Algérie

RD Congo

Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC : au moins 16 morts dans le Kasaï

VOIR TOUS LES FLASHS