Image Celtiis
Image Celtiis
Europe

Pep Guardiola: « Le titre n’est plus entre les mains de Manchester City »

Accroché par Everton (3-3), Manchester City voit ses chances de sacre se compliquer en Premier League. Pep Guardiola reconnaît que son équipe dépend désormais d’un faux pas d’Arsenal.

Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
572 vues
Pep Guardiola, entraineur de Manchester City
Pep Guardiola @BeSoccer
2 min de lecture
Google News Commenter

Après le spectaculaire nul concédé face à Everton (3-3), Pep Guardiola a reconnu que le Manchester City n’avait plus la main dans la course au titre de Premier League. Lucide en conférence de presse, le technicien catalan a admis que ce résultat, bien que préférable à une défaite, complique sérieusement les ambitions de son équipe. « C’est mieux qu’une défaite. Nous avons joué pour gagner, l’équipe a montré ce dont elle est capable », a-t-il expliqué, tout en regrettant de ne plus maîtriser son destin.

« Ce n’est plus entre nos mains. Avant, oui, mais plus maintenant », a-t-il poursuivi, laissant clairement entendre que Arsenal, actuel leader, a toutes les cartes en main pour décrocher le titre s’il remporte ses matches restants. Guardiola a toutefois appelé ses joueurs à rester mobilisés jusqu’au bout : « Nous devons gagner nos quatre derniers matches. Le prochain, contre Brentford FC, sera du même niveau d’exigence. Nous verrons bien. » À l’approche du sprint final, Manchester City reste sous pression, suspendu aux résultats d’Arsenal dans une lutte pour le titre plus indécise que jamais.



À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:25 Football : Ligue des champions : Arsenal en finale pour la première fois depuis 20 ans après sa victoire sur l’Atlético Madrid
22:55 Economie : Côte d’Ivoire : le secteur minier artisanal se dote d’une confédération pour accélérer sa formalisation
23:25 Ligue des champions : Arsenal en finale pour la première fois depuis 20 ans après sa victoire sur l’Atlético Madrid