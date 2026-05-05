Pep Guardiola: « Le titre n’est plus entre les mains de Manchester City »

Accroché par Everton (3-3), Manchester City voit ses chances de sacre se compliquer en Premier League. Pep Guardiola reconnaît que son équipe dépend désormais d’un faux pas d’Arsenal.

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Après le spectaculaire nul concédé face à Everton (3-3), Pep Guardiola a reconnu que le Manchester City n’avait plus la main dans la course au titre de Premier League. Lucide en conférence de presse, le technicien catalan a admis que ce résultat, bien que préférable à une défaite, complique sérieusement les ambitions de son équipe. « C’est mieux qu’une défaite. Nous avons joué pour gagner, l’équipe a montré ce dont elle est capable », a-t-il expliqué, tout en regrettant de ne plus maîtriser son destin.

« Ce n’est plus entre nos mains. Avant, oui, mais plus maintenant », a-t-il poursuivi, laissant clairement entendre que Arsenal, actuel leader, a toutes les cartes en main pour décrocher le titre s’il remporte ses matches restants. Guardiola a toutefois appelé ses joueurs à rester mobilisés jusqu’au bout : « Nous devons gagner nos quatre derniers matches. Le prochain, contre Brentford FC, sera du même niveau d’exigence. Nous verrons bien. » À l’approche du sprint final, Manchester City reste sous pression, suspendu aux résultats d’Arsenal dans une lutte pour le titre plus indécise que jamais.





