Bénin: renvoi du délibéré dans l’affaire impliquant Aurélie Nougloï-Guézo

Le verdict dans l’affaire impliquant la comédienne Aurélie Nougloï-Guézo a été prorogé au 11 juin 2026.

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Initialement attendu le jeudi 30 avril 2026, le délibéré a été renvoyé à la suite d’une demande formulée à l’audience par la défense.

L’avocat de la prévenue, Me Omer Sylvain Tchiakpè, a sollicité un rabattement du délibéré.

Cette procédure vise à permettre une rectification ou une précision dans le dossier avant que la juridiction ne rende sa décision. Le conseil a notamment indiqué que le montant effectivement consigné par sa cliente dans le cadre de sa mise en liberté provisoire s’élève à un million de francs CFA.

Lors de ses réquisitions antérieures, le ministère public avait requis la relaxe d’Aurélie Nougloï-Guézo au bénéfice du doute, assortie d’une déconsignation partielle de 500 000 francs CFA. La défense a, pour sa part, demandé à la Cour d’ordonner la restitution intégrale du montant consigné, soit un million de francs CFA.

Le ministère public s’est déclaré favorable à cette demande. Le substitut du procureur a ainsi appuyé la requête de la défense en sollicitant la déconsignation du montant d’un million de francs CFA au profit de la prévenue.

Après quelques minutes d’audience, la Cour a décidé de renvoyer le délibéré au 11 juin 2026. La décision finale est donc attendue à cette date.