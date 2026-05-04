Nigeria : restée sans enfant pendant 14 ans, elle décède après avoir mis au monde des quintuplés

Une Nigériane de 45 ans, Mary Yaduyan, est décédée environ quatre heures après avoir mis au monde par césarienne cinq garçons dans un hôpital spécialisé d’Akure, dans l’État d’Ondo, au sud-ouest du Nigeria, ont rapporté les médias nigérians citant l’équipe médicale.

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Selon le consultant principal ayant suivi la patiente, cité par le journal Hope, propriété du gouvernement de l’État d’Ondo, la cause du décès a été identifiée comme une embolie pulmonaire, complication post-partum potentiellement foudroyante provoquée par un caillot bloquant la circulation sanguine dans les vaisseaux pulmonaires.

L’opération s’est déroulée dans un établissement présenté comme spécialisé dans la prise en charge des grossesses multiples. La patiente avait conçu en 2025 par fécondation in vitro, après plus de quatorze années sans enfant. Elle avait subi deux ans plus tôt l’ablation chirurgicale de fibromes utérins.

Une grossesse à haut risque

La grossesse s’était déroulée sans complication majeure jusqu’à la 31e semaine, lorsque la patiente avait connu une rupture prématurée des membranes. L’équipe médicale avait alors opté pour une prise en charge conservatrice, visant à prolonger la gestation tout en surveillant les risques d’infection.

Selon le récit du médecin, l’état de la patiente s’est dégradé après l’apparition de douleurs thoraciques, ayant motivé la consultation d’un cardiologue. Les premières évaluations n’avaient pas identifié de menace immédiate. Après l’accouchement par césarienne, ses signes vitaux étaient stables, sans saignement excessif. La détérioration brutale survenue quelques heures plus tard a été attribuée à l’embolie pulmonaire.

La sœur aînée de la défunte, Olusola Ajayi, a précisé que la famille suivait l’opération en visioconférence avec le mari de Mary Yaduyan, en poste à l’étranger. L’état de la patiente paraissait normal après l’intervention, avant qu’elle ne cesse soudainement de répondre, selon ses déclarations à Hope.

Une question de santé maternelle

Le Nigeria affiche l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé, environ 1 047 décès maternels y sont enregistrés pour 100 000 naissances vivantes, soit près de 28 % des décès maternels à l’échelle mondiale, malgré une population qui ne représente que 2,4 % de la population mondiale.

Les complications thromboemboliques, dont l’embolie pulmonaire fait partie, comptent parmi les causes majeures de mortalité maternelle dans les semaines suivant l’accouchement, en particulier dans les grossesses dites à très haut risque telles que les grossesses multiples obtenues par procréation médicalement assistée chez des femmes de plus de 40 ans.

Les naissances multiples sont relativement fréquentes au Nigeria, qui présente l’un des plus forts taux de gémellité au monde, particulièrement dans la communauté yoruba du sud-ouest, à laquelle appartiennent les habitants d’Akure et plus largement de l’État d’Ondo.