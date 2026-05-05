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Europe

Ligue des champions: Bayern – PSG et Arsenal – Atlético pour une place en finale

Les demi-finales retour de la Ligue des champions s’annoncent décisives. Arsenal reçoit l’Atlético Madrid, tandis que le Bayern Munich défie le Paris Saint-Germain, avec en ligne de mire les deux places en finale.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Le trophée de la Ligue des Champions
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Le dernier carré de la Ligue des champions s’apprête à livrer son verdict. Mardi et mercredi, les demi-finales retour désigneront les deux finalistes parmi Arsenal, Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mardi soir, tous les regards seront tournés vers l’Emirates Stadium, théâtre du choc entre Arsenal et l’Atlético. Après un nul accroché à l’aller (1-1) en Espagne, les Gunners, leaders de Premier League, abordent ce rendez-vous avec l’ambition de faire la différence devant leur public. Portés par un succès convaincant face à Fulham FC (3-0) le week-end dernier, les hommes de Mikel Arteta devront toutefois se méfier de la solidité des Colchoneros dirigés par Diego Simeone, vainqueurs de Valence CF (2-0) en Liga.

Mercredi, le Allianz Arena accueillera un duel spectaculaire entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le match aller, prolifique (5-4), a laissé entrevoir un affrontement ouvert. Leaders de Ligue 1, les Parisiens devront faire preuve de solidité pour résister à la pression allemande. Accrochés par FC Lorient (2-2) le week-end dernier, ils feront face à une formation bavaroise tenue en échec par 1. FC Heidenheim (3-3) en Bundesliga. Deux soirées à haute intensité s’annoncent, avec, au bout, une place en finale et la promesse d’un affrontement au sommet du football européen.

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