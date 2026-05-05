Bénin: un couple tué dans un accident mortel à Lalo

La commune de Lalo, dans le département du Couffo, a été frappée par un grave accident de la circulation dans la nuit du samedi 2 mai 2026, aux environs de 23 heures.

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Selon des informations relayées par le média 24 Heures au Bénin, le drame s’est produit au carrefour Ahomadégbé. Il aurait impliqué des motocyclistes victimes d’un choc consécutif à un dépassement mal négocié.

Le bilan humain est lourd. Un couple a perdu la vie des suites de blessures graves subies lors de l’accident. Leur enfant, également impliqué, a été blessé mais sa vie n’est pas en danger, selon les premières informations médicales.

Les victimes ont été rapidement évacuées vers des centres de santé pour une prise en charge d’urgence. Malgré les soins prodigués, les deux adultes n’ont pas survécu. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer avec précision les circonstances de l’accident et d’établir les responsabilités éventuelles.