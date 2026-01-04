Afrique du Sud vs Cameroun : un huitième de finale sous haute tension

L’Afrique du Sud et le Cameroun s’affrontent ce dimanche 4 janvier 2026 en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La rencontre se dispute au stade Al Medina de Rabat (Maroc), avec un coup d’envoi fixé à 20 heures (GMT+1). En jeu : une place en quarts de finale.

Cette affiche met aux prises deux sélections qualifiées deuxièmes de leur groupe à l’issue de la phase de poules. Les Bafana Bafana ont terminé deuxièmes du groupe B, tandis que les Lions Indomptables ont pris la deuxième place du groupe F. Les deux équipes abordent ce rendez-vous avec des parcours globalement solides, sans toutefois avoir totalement levé les doutes.

Historique des confrontations

Les oppositions entre l’Afrique du Sud et le Cameroun sont peu fréquentes en phase finale de CAN. La seule rencontre à ce stade de la compétition remonte à la CAN 1996, remportée 3-0 par l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture.

Au total, sur neuf confrontations toutes compétitions confondues, l’Afrique du Sud compte trois victoires, le Cameroun une seule, pour cinq matches nuls.

Parcours des équipes dans le tournoi

Afrique du Sud : la sélection sud-africaine s’est distinguée par une organisation collective solide et une bonne maîtrise défensive durant la phase de groupes. Sa capacité à gérer les temps faibles constitue l’un de ses principaux points forts avant ce match à élimination directe.

Cameroun : invaincus en phase de poules, les Lions Indomptables ont validé leur qualification avec deux victoires et un match nul. Malgré ce bilan comptable positif, leurs prestations ont parfois manqué de constance, notamment dans l'animation offensive.

Enjeux sportifs

Pour l’Afrique du Sud, l’objectif est de confirmer la progression affichée depuis le début du tournoi et de renouer avec un quart de finale continental.

Pour le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, il s’agit de répondre aux attentes liées à son statut et d’éviter une élimination prématurée.

Données pratiques

Compétition : Coupe d’Afrique des Nations 2025

: Coupe d’Afrique des Nations 2025 Phase : Huitième de finale

: Huitième de finale Match : Afrique du Sud vs Cameroun

: Afrique du Sud vs Cameroun Date : dimanche 4 janvier 2026

: dimanche 4 janvier 2026 Heure : 20h (GMT+1)

: 20h (GMT+1) Lieu : Stade Al Medina

Ce match s’annonce équilibré, entre une équipe sud-africaine disciplinée et un Cameroun expérimenté, habitué aux rencontres à fort enjeu.