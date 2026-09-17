Nigeria : le NIN doit couvrir 95 % de la population d’ici décembre

Bola Tinubu fixe à décembre l’objectif de 95 % de couverture du numéro national d’identification, alors que 142 millions d’inscriptions sont déjà enregistrées.

Le Nigeria veut porter la couverture du numéro national d’identification, le NIN, à 95 % de la population d’ici décembre 2026. Le président Bola Tinubu a fixé cet objectif mercredi 16 septembre à Abuja, lors de la Journée nationale de l’identité, alors que le registre compte désormais environ 142 millions d’inscriptions.

Le chef de l’État, représenté par son directeur de cabinet Femi Gbajabiamila, a demandé à la Commission nationale de gestion de l’identité, la NIMC, d’accélérer les enrôlements. Le nombre de personnes enregistrées est passé de plus de 80 millions au début de son administration à environ 142 millions, selon les chiffres présentés lors de la cérémonie.

Pour réduire l’écart restant, les autorités comptent étendre les opérations d’enrôlement dans les quartiers et les collectivités, renforcer les unités mobiles et poursuivre le recours aux agents agréés. Le gouvernement veut rendre l’identification numérique plus accessible dans les zones encore peu couvertes.

La présidence lie cette extension du NIN au développement des services publics numériques. Bola Tinubu a évoqué des systèmes intégrés pour les dossiers de santé électroniques, les transports et une architecture nationale de données plus harmonisée, tout en insistant sur la protection des droits, de la vie privée et de la dignité des citoyens.

L’écosystème d’enrôlement associe plus de 173 entreprises privées, 30 gouvernements d’États et 14 institutions publiques agréés comme agents. Le ministre de l’Intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, a aussi demandé un accès plus large aux services d’identité pour les Nigérians vivant dans le pays comme à l’étranger.