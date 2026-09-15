Soudan : quand le manque d’argent devient le nouveau verrou de l’aide humanitaire

Alors que près de 19,5 millions de Soudanais font face à une insécurité alimentaire aiguë, le PAM dispose de moins de moyens au moment même où certains corridors humanitaires redeviennent exploitables. La crise entre dans une phase où l’argent manque autant que l’accès.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

La guerre reste le moteur de la catastrophe soudanaise, mais elle n’est plus le seul verrou de l’aide. Après plus de trois ans de conflit, le Programme alimentaire mondial (PAM) dispose désormais d’une présence opérationnelle dans davantage de zones, y compris certaines longtemps difficiles d’accès. Pourtant, cette capacité retrouvée se heurte à un problème devenu central : le manque d’argent pour transformer l’accès en assistance réelle.

Le contraste est brutal. Près de 19,5 millions de personnes font face à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, selon la dernière analyse IPC disponible. Dans le même temps, le PAM a vu les financements reçus pour le Soudan tomber à environ 206 millions de dollars cette année, contre 645 millions l’année précédente, selon des chiffres communiqués à Reuters. L’agence estime qu’il lui manque encore près de 300 millions de dollars pour maintenir ses opérations actuelles.

Cette contraction oblige déjà le PAM à concentrer son aide sur environ 5 millions de personnes parmi les plus vulnérables, alors qu’il en atteint actuellement un peu plus de 4 millions par mois, souvent avec des rations réduites.

Le sujet n’est donc plus seulement de savoir si les convois peuvent passer. Il est de déterminer combien de personnes pourront effectivement être servies une fois les routes ouvertes, les entrepôts accessibles et les équipes déployées.

L’accès progresse, mais les moyens ne suivent pas

Pendant une grande partie du conflit, l’obstacle majeur était physique : combats, sièges, barrages, routes coupées et attaques contre les convois. Ce problème demeure. Le 30 août, deux camions transportant de l’aide du PAM vers le Kordofan du Sud ont été frappés, détruisant plus de 50 tonnes de nourriture, soit de quoi assister environ 5 800 personnes pendant un mois. Le PAM dit avoir recensé huit attaques aériennes ayant endommagé ses installations ou perturbé ses opérations depuis le début de l’année.

Mais l’équation évolue. Dans certaines zones de Khartoum, d’Al-Jazira ou de Sennar, l’accalmie relative permet à l’aide de revenir. Le PAM dit soutenir plus de 800 000 personnes par mois dans ces régions où les combats ont reculé. Au total, il atteint plus de 4 millions de personnes chaque mois et dispose aussi d’une infrastructure logistique plus large : stockage pour plusieurs agences, liaisons aériennes humanitaires et réseaux de distribution dans les zones les plus exposées.

Cette capacité a un coût. Le PAM indique avoir besoin de 579 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu’en octobre 2026. Ce chiffre ne correspond pas exactement aux 206 millions déjà reçus cités par Reuters : le premier mesure les besoins opérationnels à venir, le second les ressources effectivement disponibles cette année. Ensemble, ils montrent surtout l’écart entre l’ampleur de la réponse nécessaire et les fonds réellement mobilisés.

Chaque dollar perdu oblige à choisir qui sera aidé

Le financement humanitaire n’agit pas seulement sur le volume de nourriture distribué. Il détermine aussi la fréquence des convois, la taille des rations, la capacité à prépositionner les stocks avant une nouvelle flambée de violence, le transport aérien des équipes, les télécommunications d’urgence et le redémarrage de programmes comme les cantines scolaires.

Une contribution de 5 millions de dollars annoncée début septembre par la Corée du Sud illustre l’effet concret de ces montants. Elle doit permettre au PAM d’apporter une aide alimentaire d’urgence à 365 000 personnes et de soutenir des repas scolaires pour 23 000 enfants. L’agence prévoit d’acheter 2 600 tonnes de sorgho et de mil pour l’assistance d’urgence, ainsi que 500 tonnes supplémentaires pour les écoles.

Mais ces apports ponctuels restent modestes au regard de la taille de la crise. Le Soudan compte près de 19,5 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë. L’IPC estimait déjà que 135 000 personnes se trouvaient en situation de catastrophe entre février et mai 2026, avec un risque de famine identifié dans 14 zones du Darfour et du Kordofan pendant la période de soudure. Les projections de la FAO et du PAM indiquaient que jusqu’à 200 000 personnes pourraient basculer dans la phase la plus extrême entre juin et septembre.

La faim se concentre là où l’aide coûte le plus cher

La difficulté est aggravée par la géographie du conflit. Les zones les plus menacées par la famine sont précisément celles où l’acheminement de l’aide est le plus coûteux, le plus lent et le plus dangereux. Au Darfour et au Kordofan, les agences doivent composer avec des routes dégradées, des lignes de front mouvantes, des autorisations fluctuantes et des attaques directes contre les opérations humanitaires.

Ce mécanisme crée un effet de ciseaux : plus une zone devient dangereuse, plus il faut de ressources pour y acheminer la même quantité d’aide, alors même que les financements diminuent. Réduire les budgets ne se traduit donc pas par une baisse proportionnelle et uniforme de l’assistance. Les coupes frappent d’abord les opérations les plus coûteuses et obligent à concentrer les ressources sur un nombre restreint de bénéficiaires ou à réduire les rations.

La crise alimentaire est aussi indissociable du déplacement massif de population. Le HCR estimait en avril qu’environ 14 millions de personnes avaient été forcées de fuir depuis le début de la guerre en avril 2023, dont près de 9 millions restaient déplacées à l’intérieur du Soudan et 4,4 millions avaient franchi les frontières. Chaque nouveau déplacement crée des besoins supplémentaires en nourriture, eau, abris, soins et protection, tandis que les communautés d’accueil voient leurs propres ressources s’épuiser.

Le risque dépasse désormais la seule distribution de nourriture

Si le financement continue de reculer, l’enjeu n’est pas uniquement la quantité de céréales distribuée. C’est l’ensemble de la chaîne humanitaire qui peut se contracter : entrepôts, transport, aviation, communications, achats locaux, soutien aux agriculteurs et programmes nutritionnels. Le PAM gère par exemple des services logistiques utilisés par plusieurs agences et ONG, ainsi que des liaisons aériennes nécessaires aux équipes opérant dans des régions difficiles d’accès.

La logique de survie immédiate risque alors d’absorber une part croissante des ressources au détriment des programmes qui permettent aux populations de moins dépendre de l’aide. Le PAM soutient aussi des agriculteurs, la remise en état d’infrastructures communautaires et des activités destinées à restaurer des revenus dans les zones relativement stables. Or ces programmes sont précisément ceux qui réduisent, à moyen terme, le coût humanitaire d’une crise prolongée.

L’analyse IPC disponible identifie encore plusieurs zones où le risque de famine pourrait persister au-delà de la période de soudure, et les projections FAO-PAM maintiennent un niveau d’alerte extrême jusqu’au début de 2027 dans une partie du Darfour et du Kordofan.