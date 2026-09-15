Ouganda : chaque mois de retard du pétrole repousse les recettes attendues

Le nouveau glissement du calendrier pétrolier ougandais ne concerne plus seulement les ingénieurs. Il touche désormais les hypothèses de croissance, la dette publique, les besoins de financement de l’État et la crédibilité d’un projet régional de plusieurs milliards de dollars.

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Le nouveau report du premier pétrole ougandais dépasse le calendrier industriel. Après avoir visé juillet 2026, les autorités tablent désormais sur une production avant la fin de l’exercice 2026-2027. Le décalage touche directement les hypothèses de croissance, de recettes et de financement du pays.

Le paradoxe est que les infrastructures sont proches de leur phase finale. EACOP a annoncé début septembre un taux d’avancement global de 92,7 % pour l’oléoduc de 1 443 kilomètres entre Hoima et le port tanzanien de Tanga. Côté amont, TotalEnergies indiquait fin juillet avoir foré 236 puits sur Tilenga, tandis que les installations de Kingfisher et les équipements de transport entrent progressivement dans les phases de mise en service.

Mais dans l’industrie pétrolière, 90 % d’un projet ne signifie pas 90 % du risque éliminé. Les derniers mois concentrent les opérations les plus délicates : raccordements, systèmes électriques et de télécommunication, métrologie, essais sous pression, synchronisation des champs avec le pipeline et certification avant démarrage. Des retards de livraison d’équipements spécialisés, aggravés cette année par les tensions au Moyen-Orient et les perturbations logistiques, ont montré la fragilité de cette dernière ligne droite.

Pour Kampala, l’enjeu dépasse donc la date du premier baril. Chaque mois de retard repousse les recettes d’exportation et les revenus budgétaires attendus, alors que le service de la dette pèse déjà fortement sur les finances publiques. Le Fonds monétaire international a précisément classé de nouveaux retards pétroliers parmi les risques importants pour l’économie ougandaise et appelle le gouvernement à renforcer sa discipline budgétaire avant l’arrivée des revenus pétroliers.

Une croissance déjà construite autour du pétrole

Le budget ougandais pour 2026-2027 tablait sur une accélération exceptionnelle de l’économie, avec une croissance pouvant revenir à deux chiffres grâce au début de la production commerciale. Cette perspective a nourri un récit de transformation : davantage de recettes fiscales, plus de devises, des investissements publics renforcés et une amélioration de la balance extérieure.

Le FMI reste positif sur les perspectives à moyen terme, mais son diagnostic est plus prudent. L’institution souligne une position budgétaire affaiblie, un poids élevé du service de la dette et le risque que les besoins de financement de l’État évincent une partie du crédit destiné au secteur privé. Elle recommande surtout de ne pas traiter les revenus pétroliers futurs comme une garantie permettant d’augmenter dès aujourd’hui les dépenses ou l’endettement.

C’est là que le calendrier devient macroéconomique. Lorsque des recettes attendues sont repoussées alors que les engagements financiers restent en place, le gouvernement doit combler l’écart par davantage de recettes domestiques, des économies budgétaires ou de nouveaux emprunts. Plus le premier pétrole tarde, plus la marge de manœuvre se réduit avant même que les exportations ne commencent.

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EACOP presque achevé, mais les besoins de financement ne disparaissent pas

L’oléoduc EACOP est le cœur logistique du dispositif. D’une capacité prévue de 246 000 barils par jour, il doit transporter le brut depuis l’ouest de l’Ouganda jusqu’à Tanga. Son actionnariat réunit TotalEnergies, l’Uganda National Oil Company, la Tanzania Petroleum Development Corporation et CNOOC. Une première tranche de financement externe avait été bouclée en 2025 avec plusieurs banques africaines et institutions financières régionales.

La proximité de l’achèvement ne signifie toutefois pas la fin des besoins de trésorerie. Le ministère ougandais des Finances a demandé en août à UNOC de diversifier ses sources de financement à mesure que ses obligations augmentent. L’entreprise publique doit assumer sa part dans plusieurs projets pétroliers tout en continuant ses activités commerciales sur le marché national des carburants.

Cette contrainte est importante car l’État ougandais est à la fois régulateur, bénéficiaire futur des revenus et investisseur à travers UNOC. Si les appels de fonds augmentent avant que les recettes pétrolières ne soient disponibles, le secteur peut peser temporairement sur les finances publiques au lieu de les soulager.

Le retard augmente aussi le coût politique et juridique du projet

Plus le démarrage s’éloigne, plus la période pendant laquelle les critiques restent actives s’allonge. En juillet 2026, des agriculteurs ougandais ont saisi la Haute Cour britannique contre EACOP Ltd, contestant notamment les conséquences foncières et environnementales du projet. La procédure ne remet pas automatiquement en cause la construction, mais elle ajoute une dimension juridique internationale à un projet déjà très surveillé par les ONG et certains investisseurs.

TotalEnergies affirme de son côté appliquer les standards de performance environnementale et sociale de la Société financière internationale et a publié en mars une évaluation indépendante de son programme d’acquisition foncière et de restauration des moyens de subsistance. Le groupe met aussi en avant l’effet économique local du chantier : plus de 34 000 emplois directs créés pendant la construction et environ 2 milliards de dollars de dépenses auprès d’entreprises ougandaises et tanzaniennes à fin juillet.

Le projet génère des emplois, des contrats locaux et de nouvelles infrastructures, mais il reste exposé aux contentieux, aux critiques climatiques et aux attentes très élevées créées par deux décennies de promesses autour du pétrole ougandais. Chaque échéance manquée accroît le risque de voir la confiance politique s’éroder avant même les premières exportations.

Après le premier baril, la contrainte budgétaire restera entière

Atteindre la production ne réglera pas automatiquement les difficultés budgétaires. Les premières années seront aussi celles du remboursement des investissements, des coûts d’exploitation et de la montée progressive des volumes. Les recettes publiques dépendront du niveau de production, du prix international du brut, des règles de partage prévues par les contrats et du rythme auquel les coûts des opérateurs seront récupérés.

Le FMI insiste déjà sur la nécessité d’un cadre transparent pour l’utilisation des revenus pétroliers et sur la préservation d’une partie de cette richesse pour les générations futures. Pour Kampala, l’enjeu sera d’éviter que l’anticipation de recettes importantes ne provoque une hausse durable des dépenses avant que les flux ne soient réellement encaissés.

Les prochaines échéances sont désormais précises. EACOP est attendu prêt à recevoir le brut à la mi-décembre 2026, tandis que Kingfisher et Tilenga doivent achever leur mise en service. Le gouvernement situe la production commerciale avant le 30 juin 2027.