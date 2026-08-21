Afrique du Sud : l’ancien maire de Knysna Aubrey Tsengwa tué par balles

Conseiller municipal de l’ANC âgé de 48 ans, Aubrey Tsengwa a été abattu mercredi soir à Knysna. La police enquête sur un meurtre et trois tentatives de meurtre ; le mobile reste inconnu.

Aubrey Tsengwa, conseiller municipal de l’African National Congress (ANC) et ancien maire de Knysna, a été tué par balles mercredi 19 août 2026 vers 21 h 20 dans cette ville du Cap-Occidental, en Afrique du Sud. Âgé de 48 ans, il rentrait chez lui en voiture avec trois passagers. L’attaque survient à moins de trois mois des élections locales, sans que la police ait établi de mobile politique.

Selon le porte-parole de la police du Cap-Occidental, Wesley Twigg, les agents ont découvert Tsengwa dans le véhicule, rue Ngxalo, avec plusieurs blessures par balle à la tête et au haut du corps. Il a été déclaré mort sur place. L’un des passagers, atteint au bras, a été transporté à l’hôpital.

Les enquêteurs ont ouvert une procédure pour meurtre et trois tentatives de meurtre. D’après les premiers éléments communiqués par la police, au moins un assaillant s’est approché à pied, a tiré sur le véhicule puis a pris la fuite. Aucune arrestation n’avait été annoncée jeudi 20 août et le mobile demeurait inconnu.

Le site officiel de la municipalité de Knysna présentait Aubrey Tsengwa comme conseiller ANC du ward 8. Élu maire exécutif le 31 août 2022, il avait été écarté de cette fonction par une motion de défiance le 14 février 2025. Il avait ensuite retrouvé son siège de conseiller du ward 8 lors d’une élection partielle organisée le 25 juin 2025.

Un scrutin municipal prévu le 4 novembre

Les élections locales sud-africaines sont programmées le 4 novembre 2026. En mai, la Commission électorale avait assuré au Parlement que ses préparatifs opérationnels étaient en cours, notamment pour les candidatures, l’impression des bulletins et la sécurisation du scrutin.

Le meurtre de Tsengwa intervient après plusieurs attaques contre des acteurs politiques locaux. Le 22 juin, l’Association sud-africaine des collectivités locales (SALGA) avait réclamé des mesures renforcées après un week-end meurtrier dans trois provinces : une candidate avait été tuée au Cap, un conseiller municipal à Gqeberha et deux hommes liés à un parti dans le West Rand.

Dans le cas d’Aubrey Tsengwa, les autorités n’ont toutefois annoncé aucun élément reliant l’attaque à ses fonctions, à son parti ou aux élections. L’enquête a été confiée à l’unité provinciale chargée des crimes graves et violents.