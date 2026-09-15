Sénégal : le pari du G20 face à une dette à plus de 130 % du PIB

Dakar veut accélérer le traitement de sa dette sous le Cadre commun du G20 tout en protégeant le marché régional en francs CFA. Derrière ce choix se joue aussi l’accès au nouveau programme de 2,2 milliards de dollars négocié avec le FMI.

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Le Sénégal entre dans la phase la plus délicate de sa crise de dette. Après avoir choisi le Cadre commun du G20 pour traiter ses engagements extérieurs, Dakar cherche désormais à accélérer la procédure afin de restaurer la viabilité de ses finances publiques sans déstabiliser le marché régional qui continue de financer l’État.

L’enjeu dépasse la seule négociation avec les créanciers. Le président Bassirou Diomaye Faye doit rencontrer ce 15 septembre à Washington la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, alors qu’un nouveau programme de 2,2 milliards de dollars reste soumis à l’approbation de l’institution et au rétablissement d’une trajectoire de dette soutenable. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a également indiqué vouloir aider le Sénégal à faire de son dossier le traitement le plus rapide jamais conduit sous le Cadre commun.

La pression est considérable. La dette du secteur public sénégalais a dépassé 130 % du PIB après les révisions provoquées par la découverte d’engagements mal déclarés sous l’ancienne administration. Le FMI avait suspendu son précédent programme, tandis que l’État a dû composer avec une dégradation de sa signature, un accès plus difficile aux marchés internationaux et des arriérés intérieurs importants.

Le choix retenu par Dakar consiste à demander un traitement de la dette extérieure tout en excluant les engagements libellés en francs CFA. Cette distinction protège un marché régional devenu essentiel au financement du budget, mais elle concentre une part plus importante de l’effort sur les créanciers extérieurs, notamment les détenteurs d’euro-obligations et certains prêteurs bilatéraux ou commerciaux.

Pourquoi Dakar protège la dette en francs CFA

Le gouvernement sénégalais présente le maintien de la dette en francs CFA hors du périmètre du traitement comme un moyen de préserver le rôle du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis la fermeture progressive des marchés internationaux, cette source de financement est devenue un amortisseur indispensable pour le Trésor.

Le test du 11 septembre l’a confirmé. Le Sénégal a levé un peu plus de 101 milliards de FCFA sur le marché régional, avec des rendements d’environ 7,75 % à trois ans et 7,89 % à cinq ans selon UMOA-Titres. L’opération est intervenue quelques jours après l’annonce du plan de traitement de la dette, sans rupture brutale de la demande régionale. Cette première adjudication après l’annonce du reprofilage montre pourquoi Dakar tient à conserver cette source de liquidité.

Cette protection a toutefois une contrepartie. Si la dette régionale et une partie des financements concessionnels restent hors du traitement, l’ajustement demandé aux autres créanciers devient mécaniquement plus sensible. Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, estime que les obligations internationales sénégalaises pourraient encore sous-évaluer le risque lié à la future opération, tandis qu’un groupe d’au moins huit gestionnaires de fonds s’est déjà constitué et a choisi le cabinet White & Case comme conseil juridique.

Reprofilage ou restructuration, le mot ne change pas l’équation

Les autorités sénégalaises privilégient le terme de « reprofilage ». Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a expliqué que l’objectif était d’allonger les maturités et de renégocier les taux plutôt que d’imposer une restructuration plus profonde. Cette nuance est politiquement importante, mais elle ne suffit pas à déterminer l’impact économique pour les créanciers.

Le Cadre commun du G20 permet plusieurs formes de traitement. Lorsque la dette est jugée soutenable mais que le calendrier de paiements crée un problème de liquidité, un pays peut obtenir un rééchelonnement ou un reprofilage. Lorsque la dette est jugée insoutenable, le traitement peut aller plus loin et réduire la valeur économique des créances. La décision dépendra donc moins du vocabulaire choisi à Dakar que de l’analyse de viabilité de la dette conduite avec le FMI et la Banque mondiale.

Le Sénégal doit en parallèle résorber environ 3,5 milliards de dollars d’arriérés, selon le Premier ministre. Ces impayés pèsent directement sur les entreprises qui attendent des règlements de l’État. Le ministère des Finances présente d’ailleurs le traitement de la dette comme un moyen de réduire le service annuel, de diminuer les besoins de refinancement et de libérer des ressources pour régler une partie de ces créances intérieures.

Le facteur temps devient un enjeu financier

Le principal risque du Cadre commun a longtemps été sa lenteur. Les précédents dossiers, notamment ceux de la Zambie et du Ghana, ont nécessité plus d’un an de négociations avant d’aboutir à des accords structurants. Pour un État qui doit continuer à financer son budget, servir sa dette et régler ses arriérés, chaque mois supplémentaire prolonge l’incertitude et maintient une prime de risque élevée.

C’est précisément ce que la Banque mondiale veut éviter. Ajay Banga a expliqué que les réformes engagées autour du Cadre commun, du Global Sovereign Debt Roundtable et du nouveau guide de restructuration doivent permettre de raccourcir les délais. Le Sénégal veut utiliser une version dite « renforcée » du mécanisme, avec un partage d’informations plus précoce et des consultations parallèles avec les différentes catégories de créanciers.

Cette rapidité ne dépendra pourtant pas d’un seul acteur. Les créanciers privés se sont déjà organisés, les créanciers officiels devront coordonner leurs positions et le FMI devra disposer d’assurances de financement suffisantes avant que son conseil d’administration puisse valider le nouveau programme. Plus le périmètre du traitement sera contesté, plus le calendrier risque de s’allonger.

Le programme du FMI reste le verrou central

L’accord conclu le 1er septembre entre les services du FMI et les autorités sénégalaises porte sur une facilité élargie de crédit de 36 mois, d’environ 2,2 milliards de dollars. Il doit soutenir le programme de réformes 2026-2029, renforcer la transparence budgétaire, améliorer la gestion de la dette et restaurer des marges pour les dépenses sociales et l’investissement privé.

Mais cet accord n’est pas encore un décaissement. Le FMI exige encore des mesures correctives liées aux erreurs de déclaration de la dette et une trajectoire crédible de retour à la viabilité. La rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Kristalina Georgieva intervient donc à un moment où le Sénégal doit convaincre à la fois ses partenaires multilatéraux et ses créanciers que son plan peut réduire le poids du service de la dette sans casser le financement de l’économie.

L’analyse de viabilité de la dette, l’ouverture formelle des discussions avec les créanciers et les assurances de financement devront être bouclées avant l’examen du programme par le conseil d’administration du FMI.