Afrique du Sud – Premiership Betway J16 : Durban City bat TS Galaxy

La 16e journée de la Betway Premiership, disputée dimanche 25 janvier, a été marquée par deux rencontres où AmaZulu et Durban City ont pris le dessus sur leurs adversaires. AmaZulu a renversé TS Galaxy dans les derniers instants pour s’imposer, tandis que Durban City a décroché une victoire étriquée face à Bay United, influant directement sur le classement du championnat sud-africain.

À King Zwelithini Stadium, AmaZulu FC est venu à bout de TS Galaxy après une fin de match haletante. La rencontre, restée stérile pendant une grande partie du temps réglementaire, a finalement basculé en seconde période. TS Galaxy a ouvert le score à la 70e minute grâce à Letsoalo. AmaZulu a trouvé la réponse par Ngwenya à la 79e, mais Zindoga a rapidement redonné l’avantage aux visiteurs deux minutes plus tard (81e). Mbanjwa a ensuite égalisé pour AmaZulu à la 89e minute, avant que Ngwenya n’offre la victoire aux locaux dans les arrêts de jeu, à la 90e+2.

Ce succès permet à AmaZulu de grimper à la 4e place du classement avec 27 points, tandis que TS Galaxy recule à la 7e position. La physionomie du match, marquée par des renversements de situation en fin de partie, a été décisive pour l’attribution des trois points.

Résultats et impact au classement

Dans l’autre affiche du jour, Durban City a pris le dessus sur Bay United (parfois mentionné Bay City dans certains comptes rendus) sur le score de 1-0. Le seul but de la partie est intervenu dès la 19e minute par Mokwena, qui a permis à son équipe de conserver l’avantage jusqu’à la fin malgré les tentatives de réaction de Bay United.

Avant la rencontre, Durban City occupait la 8e place du classement ; la victoire lui permet de progresser d’un rang et d’atteindre désormais la 6e place avec 25 points. Bay United, de son côté, reste à la 8e position au terme de cette journée, totalisant 23 points, n’ayant pas su tirer profit des multiples changements opérés en cours de match.

Les deux rencontres de cette 16e journée ont donc joué un rôle déterminant dans la réorganisation provisoire du haut de tableau de la Betway Premiership. AmaZulu consolide sa place parmi les équipes de tête après une fin de match spectaculaire face à TS Galaxy, tandis que Durban City se rapproche des premières places grâce à une victoire obtenue grâce à un but précoce et une défense qui a su préserver l’avance.

Les équipes se prépareront désormais pour les prochaines échéances du championnat où chaque point restera crucial dans la course au titre et aux places qualificatives.