Solar Industries va racheter Omnia pour 1,36 milliard $ en Afrique du Sud

Le groupe indien Solar Industries a annoncé le rachat de 100 % du sud-africain Omnia Holdings pour environ 1,36 milliard de dollars. L’opération, soumise aux autorisations réglementaires, doit être finalisée entre le début et le milieu de 2027.

Le groupe indien Solar Industries India a annoncé lundi 14 septembre 2026 l’acquisition de 100 % du capital du sud-africain Omnia Holdings dans une opération en numéraire évaluée à environ 1,36 milliard de dollars. Le rachat doit donner au fabricant indien d’explosifs industriels une plateforme internationale plus large dans les solutions de minage et de dynamitage.

Solar Industries prévoit de verser 134,50 rands par action Omnia, hors actions propres, pour une contrepartie totale annoncée de 12 951 crores de roupies, soit environ 1,355 milliard de dollars. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires, statutaires et de concurrence dans les juridictions concernées.

La finalisation est attendue entre le début et le milieu de 2027. Une fois l’opération achevée, Omnia doit être retirée de la cote de la Bourse de Johannesburg et d’A2X Markets, selon les modalités annoncées par Solar Industries.

Omnia avait indiqué le 11 septembre être en discussions avancées avec un acquéreur non identifié au sujet d’une offre portant sur l’ensemble de ses actions ordinaires. Cette annonce avait fait bondir son titre de plus de 10 % à Johannesburg, avant que l’identité de Solar Industries et les conditions financières de l’opération ne soient dévoilées.

Les activités minières au centre du rachat

Le principal intérêt stratégique réside dans les activités minières d’Omnia, opérées notamment sous la marque BME. Solar Industries veut combiner son expertise dans les explosifs industriels avec le réseau international du groupe sud-africain afin d’élargir sa présence dans les solutions de dynamitage et les services destinés aux mines.

Fondé en 1953 et basé à Johannesburg, Omnia est également présent dans l’agriculture et la chimie. Le groupe dispose d’une présence physique dans 23 pays, sert des clients dans plus de 40 pays et s’appuie sur plus de 70 centres de distribution, ce qui donne au futur ensemble une implantation importante en Afrique et sur plusieurs marchés internationaux.

Omnia a réalisé un chiffre d’affaires de 24,2 milliards de rands sur l’exercice clos fin mars 2026, en hausse de 6 %. Son bénéfice opérationnel a progressé de 28 % à 2,2 milliards de rands, tandis que le groupe affichait une trésorerie nette de 1,7 milliard de rands. Ses pôles Agriculture et Mining ont été les principaux moteurs de cette progression.

La branche minière d’Omnia a notamment enregistré une croissance des volumes en Afrique australe et en Afrique de l’Ouest au cours de l’exercice 2026. Le groupe sud-africain fournit parallèlement des engrais, des nutriments agricoles, des produits chimiques et des solutions pour l’industrie minière, des métiers que Solar Industries entend intégrer à son expansion internationale.