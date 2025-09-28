Afghanistan : un Américain détenu libéré, annonce le ministère des Affaires étrangères

En Brève

Les autorités talibanes ont annoncé, dimanche 28 septembre 2025, la libération d’Amir Amiri, un citoyen américain, quelques semaines après la visite d’une délégation américaine à Kaboul consacrée à un éventuel échange de prisonniers. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré sur X que cette décision visait à démontrer que «des solutions peuvent être trouvées par la voie diplomatique», précisant que le détenu avait été remis à un représentant de Donald Trump et remerciant le Qatar pour son rôle de médiateur lors des négociations.