Afghanistan : exécution publique d’un homme condamné pour meurtres dans un stade

En Brève

Un homme a été exécuté jeudi 16 octobre 2025 dans un stade de Qala‑I‑Naw, capitale de la province de Badghis, dans le nord‑ouest de l’Afghanistan, a indiqué la Cour suprême dans un communiqué. Selon l’institution, la personne, condamnée pour deux meurtres, a été mise à mort « en présence d’habitants » de la ville. Cette exécution, rapportée également par l’Agence France‑Presse, porte à onze le nombre de condamnés tués publiquement depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021.

