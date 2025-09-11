Affichage de la liste électorale provisoire: l’ANIP lance la phase de vérification

- Advertisement -

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) informe la population béninoise que la Liste Électorale Informatisée Provisoire (LEIP) sera affichée dans l’ensemble des centres de vote sur toute l’étendue du territoire national, du 13 au 28 septembre 2025.

Cette liste est directement extraite du Fichier National de l’État Civil, la même base de données utilisée pour la délivrance de la Carte Nationale d’Identité, de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ainsi que d’autres documents officiels.

Selon l’ANIP, cette base garantit un haut niveau de fiabilité, car elle repose sur les données personnelles déclarées par les citoyens eux-mêmes.

Vérification, rectification et transfert de centre de vote

Durant cette période de deux semaines, tous les électeurs béninois sont invités à consulter les listes provisoires affichées dans les centres de vote. Ils auront la possibilité de :

– Demander une correction en cas d’erreur sur leurs données personnelles,

– Effectuer un transfert vers un autre centre de vote si nécessaire.

À l’issue de cette phase, une mise à jour finale de la liste sera réalisée, avant l’impression définitive de la liste électorale qui sera utilisée pour les élections générales de 2026.

Conditions pour être inscrit sur la liste électorale

Pour figurer sur la liste électorale, les citoyens doivent remplir les conditions suivantes :

– Être de nationalité béninoise ; – Avoir au moins 18 ans révolus à la date du scrutin ; – Jouir de ses droits civils et politiques.

Les personnes n’ayant pas encore participé au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) disposent encore de quelques semaines pour s’y conformer. La date limite est fixée au 28 septembre 2025. Passé ce délai, aucune nouvelle inscription ou modification ne sera acceptée.

Deux moyens sont mis à disposition des citoyens pour vérifier leur centre de vote :

Par téléphone mobile : composer le 15110# , sélectionner l’option 4 , puis saisir son Numéro Personnel d’Identification (NPI) ;

, sélectionner l’option , puis saisir son ; Via l’application mobile : télécharger Anipbenin.bj (disponible sur Android et iOS) et consulter directement son bureau de vote en entrant son NPI.

L’ANIP invite l’ensemble des citoyens à effectuer ces vérifications dans les délais impartis afin d’assurer une participation sereine et efficace aux prochaines échéances électorales.