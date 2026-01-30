Affaire tentative de coup d’État: l’avocat Stanic Adjacotan recouvre la liberté

Interpellé dans le cadre de l’enquête relative à la tentative de coup d’État présumée, l’avocat Stanic Adjacotan a recouvré la liberté ce vendredi 30 janvier 2026, selon des informations concordantes.

D’après l’un de ses conseils, le chef d’accusation retenu contre lui est celui d’« apologie de coup d’État ». Aucune précision supplémentaire n’a, pour l’heure, été officiellement communiquée sur les éléments matériels ayant fondé cette incrimination.

L’avocat au barreau béninois, Stanic Adjacotan est membre du collège d’avocats qui défend le dossier du promoteur du média Olofofo, Hugues Comlan Sossoukpè incarcéré pour incitation à la rébellion et harcellement via moyen électronique.

Cette remise en liberté intervient alors que plusieurs procédures judiciaires se poursuivent dans ce dossier sensible, marqué par une série d’interpellations de personnalités civiles et politiques depuis l’annonce du coup d’État déjoué.

Les autorités judiciaires maintiennent la conduite des investigations afin de faire toute la lumière sur ce dossier qui certainement n’a pas encore révélé toutes ses Vérités.

