Affaire Epstein: Kate Middleton et le prince William à nouveau éclaboussés par le scandale

Kate Middleton et le prince William se retrouvent impliqués dans les retombées de l’affaire Epstein. La publication de plus de trois millions de documents a entraîné de nombreuses mentions de l’ancien prince Andrew et de Sarah Ferguson, et le palais de Kensington a publié un communiqué le 9 février précisant que le couple royal était très préoccupé par les nouvelles révélations et pensait aux victimes. Deux associations dont ils assurent le patronage sont désormais visées par ces révélations.

Selon un article de People publié le lundi 16 février, la Royal Marsden Cancer Charity, qui soutient l’hôpital où Kate Middleton a été soignée en 2024, subit les conséquences de l’affaire. Nicole Junkermann — également appelée comtesse Nicole Brachetti Peretti — a remis sa démission de son poste d’administratrice après que les documents liés à Epstein aient fait apparaître une relation d’une vingtaine d’années avec le prédateur. Le Sunday Telegraph rapporte que des courriels laissaient transparaître des surnoms tels que «bébé» et «Monsieur Merveilleux». Elle a déclaré avoir été trompée et induite en erreur et s’est dite horrifiée par la réalité des faits et par les souffrances infligées aux femmes et aux filles. La fondation a accepté sa démission, invoquant la nécessité d’éviter toute «distraction», et a affirmé sa fidélité à sa mission.

Le programme Earthshot porté par William visé par les retombées

Le prix Earthshot, initiative environnementale lancée par le futur roi en 2020, fait également l’objet de soupçons. Le groupe anti-monarchiste Republic a saisi la Charity Commission à propos de ce programme. Parmi les partenaires fondateurs figure DP World, groupe logistique basé à Dubaï qui aurait versé au moins 1,3 million de dollars.

Les dossiers liés à Epstein publiés le 30 janvier par le ministère de la Justice américain mentionnent le PDG de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem; il apparaît dans un courriel daté d’avril 2009. Graham Smith, directeur général de Republic, demande au prince William d’expliquer ce qu’il savait des agissements d’Andrew et d’Epstein et de clarifier sa relation avec Sulayem. La démission de Nicole Junkermann concerne aussi l’association dont William et son épouse Kate sont parrains.