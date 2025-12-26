Accueil En Brève Affaire 1MDB : Najib Razak reconnu coupable d’abus de pouvoir

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, jugé vendredi à la Haute Cour de Kuala Lumpur siégeant à Putrajaya, a été reconnu coupable d’abus de pouvoir dans le cadre du scandale de corruption lié au fonds souverain 1MDB. Le président de la cour, le juge Collin Lawrence Sequerah, a déclaré au moment du verdict que l’accusation avait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé pour le premier chef d’accusation.