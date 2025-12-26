Affaire 1MDB : Najib Razak reconnu coupable d’abus de pouvoir
L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, jugé vendredi à la Haute Cour de Kuala Lumpur siégeant à Putrajaya, a été reconnu coupable d’abus de pouvoir dans le cadre du scandale de corruption lié au fonds souverain 1MDB. Le président de la cour, le juge Collin Lawrence Sequerah, a déclaré au moment du verdict que l’accusation avait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé pour le premier chef d’accusation.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires