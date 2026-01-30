Accusations de déstabilisation du Niger: le Bénin dénonce une manœuvre de diversion

Le gouvernement béninois est sorti de sa réserve après les accusations du général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui impute au Bénin un rôle présumé dans des tentatives de déstabilisation du Niger.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Des propos que Cotonou balaie d’un revers de main, y voyant davantage une stratégie de diversion qu’une accusation fondée.

Intervenant sur les ondes de Peace FM, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a tenu un discours ferme, mêlant ironie et assurance.

Selon lui, ces attaques verbales relèvent moins d’une réalité objective que d’une réaction classique face à un pays qui avance.

Quand vous êtes premier de la classe, vous attirez forcément des inimitiés , a-t-il lancé, avant de poser une série de questions rhétoriques pour appuyer son propos. Quel est aujourd’hui le pays africain régulièrement cité pour ses performances économiques et institutionnelles ? Quelle destination attire de plus en plus d’investisseurs et de visiteurs dans la sous-région ? Sa réponse est sans détour : le Bénin.

Pour le porte-parole du gouvernement, les déclarations du général Tiani s’inscrivent dans une logique de distraction, destinée à détourner l’attention des difficultés internes du Niger et à empêcher le Bénin de poursuivre sereinement sa trajectoire de développement.

« Ce sont des diversions qui ne nous détourneront pas de nos priorités », a-t-il laissé entendre.

Wilfried Houngbédji est allé plus loin, estimant que ces accusations manquent de crédibilité jusque dans l’opinion nigérienne elle-même. Selon lui, même au Niger, peu de citoyens accordent du crédit à ces allégations, tant elles apparaissent déconnectées des faits.

Pour illustrer l’attitude que le Bénin entend adopter face à ces sorties médiatiques, le porte-parole a invoqué une sagesse populaire :

« Si quelqu’un se dénude pour vous voler votre couverture, ne le poursuivez pas dans le même état, au risque d’être confondus. ».

Un message clair : le Bénin refuse l’escalade verbale et choisit de rester concentré sur ses objectifs de stabilité, de croissance et de rayonnement régional, laissant à ses accusateurs la responsabilité de leurs déclarations.