Accord Mercosur : la France suspend les importations agricoles traitées avec 5 substances interdites dans l'UE

L’importation de produits agricoles traités avec certaines substances interdites dans l’Union européenne sera suspendue dès jeudi pour une durée maximale d’un an, en attendant «mesures appropriées par la Commission européenne», selon un arrêté publié mercredi 7 janvier au Journal officiel. Les substances visées, des fongicides et des herbicides, concernent des traitements appliqués aux fruits et légumes, notamment aux avocats, mangues et goyaves originaires d’Amérique du Sud. L’arrêté prévoit en outre une durée d’écoulement des stocks ne pouvant excéder un mois après son entrée en vigueur.