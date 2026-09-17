Abyei : 26 morts et 82 blessés dans des affrontements au marché d’Amiet

Des violences entre membres des communautés Ngok Dinka et Misseriya ont fait 26 morts et 82 blessés au marché commun d’Amiet, dans la zone disputée d’Abyei. L’UNISFA a renforcé son dispositif pour prévenir de nouvelles représailles.

Des affrontements entre membres des communautés Ngok Dinka et Misseriya ont fait 26 morts et 82 blessés au marché commun d’Amiet, dans la zone disputée d’Abyei, le 15 septembre 2026, selon un bilan publié jeudi par la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei, l’UNISFA.

La flambée de violences a suivi deux meurtres distincts, celui d’un homme Ngok Dinka le 14 septembre puis celui d’un homme Misseriya le lendemain. Ces incidents ont accru les tensions autour du marché d’Amiet, un important centre d’échanges pour les communautés de la zone.

Après les affrontements, l’UNISFA a renforcé sa présence autour du marché et déployé des forces supplémentaires pour limiter le risque de représailles. La mission dit travailler avec les autorités locales et les responsables communautaires afin de restaurer le calme.

Le commandant de la force, le lieutenant-général Ganesh Kumar Shreshta, a indiqué que les dirigeants des deux communautés avaient réaffirmé leur engagement en faveur du dialogue. L’ONU affirme que son dispositif vise en priorité la protection des civils et la prévention d’une nouvelle escalade.

Abyei reste une zone disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud depuis l’indépendance sud-soudanaise en 2011. Les communautés Ngok Dinka et Misseriya y connaissent régulièrement des tensions, notamment autour des pâturages, des points d’eau et des mouvements de bétail.

L’UNISFA a demandé aux autorités concernées de mener une enquête rapide sur les violences et de poursuivre les responsables, tout en maintenant une présence renforcée sur le terrain.