Abuja affirme que les frappes américaines visaient l’EI et Lakurawa
Les frappes aériennes américaines menées jeudi au Nigeria visaient des militants du groupe État islamique venus du Sahel pour collaborer avec le groupe jihadiste local Lakurawa et des gangs de « bandits », a affirmé samedi à l’AFP un porte-parole du président nigérian. Daniel Bwala, porte-parole du président Bola Tinubu, a précisé que l’EI utilisait des itinéraires à partir du Sahel pour approvisionner les Lakurawa et les « bandits » en équipements et leur fournir des formations.
1 min de lecture
