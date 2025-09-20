Abomey-Calavi: 2 présumés cambrioleurs arrêtés par la Police, tente une fuite

Dans la matinée du jeudi 18 septembre 2025, le commissariat de Togba à Abomey-Calavi a été le théâtre d’une tentative d’évasion insolite. Deux hommes, arrêtés pour suspicion de cambriolage, ont tenté de s’enfuir alors qu’ils étaient menottés ensemble.

Leur fuite n’aura duré que quelques mètres avant d’être stoppée net par les forces de l’ordre. Selon le récit de la police républicaine, l’un des suspects est un repris de justice. L’arrestation fait suite à une enquête sur plusieurs cas de cambriolages signalés dans la zone. Le dernier en date concernait une maison totalement vidée dans l’arrondissement de Togba.

Les fonctionnaires du commissariat de Togba, assistés de leurs collègues de Ouèdo, étaient en mission de recherche après avoir localisé le domicile de la victime. Lorsqu’ils ne l’ont pas trouvé à son domicile, ils l’ont contactée via le numéro de la plaque domiciliaire. Elle s’est rendue plus tard au commissariat, constatant que sa porte avait été forcée et que ses biens, ainsi qu’une convention de vente de parcelle, avaient été volés.

Les deux suspects, menottés lors de leur transfert au poste de police, se sont engagés dans cette fuite désespérée, tirant l’un sur l’autre dans leur tentative de s’échapper. Les policiers les ont maîtrisés après plusieurs mètres de course.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et receleurs. Les forces de l’ordre cherchent également à faire la lumière sur la technique utilisée par les auteurs pour opérer les cambriolages et la distribution des biens volés.