À l’ONU, le président ghanéen met en garde contre la haine anti-migrants

Le président ghanéen John Mahama a mis en garde, jeudi 25 septembre, contre la diffusion de la « haine » antimigrants lors de son intervention à l’Assemblée générale de l’ONU, prononcée deux jours après qu’à la même tribune Donald Trump eut défendu sa politique anti-immigration et dénoncé l’ouverture des frontières. S’exprimant devant l’institution, Mahama a appelé à «mettre de côté les euphémismes et sous-entendus codés» et a insisté : «Nous ne pouvons pas banaliser la cruauté. Nous ne pouvons pas banaliser la haine. Nous ne pouvons pas banaliser la xénophobie et le racisme.»