À l’ONU, le président ghanéen met en garde contre la haine anti-migrants

Par BENIN WEB TV
Trump promet d’empêcher l’annexion de la Cisjordanie par Israël

Serbie : sanctions américaines visant NIS dès le 1er octobre

Israël : un comité approuve le candidat de Benyamin Netanyahu à la tête du Shin Bet

Mexique : caserne attaquée pendant une marche pour les 43 étudiants disparus

Équateur : au moins 10 tués dans des affrontements entre détenus, selon la police

Près de 10 tonnes de cocaïne saisies au large de l’Afrique de l’Ouest

Financement libyen : Sarkozy convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération

Sanaa visée par Israël : les Houthis signalent 2 morts et 48 blessés

Marne : plusieurs drones survolent une base militaire

700 000 Palestiniens ont fui Gaza vers le sud, selon l’armée israélienne

Le président ghanéen John Mahama a mis en garde, jeudi 25 septembre, contre la diffusion de la « haine » antimigrants lors de son intervention à l’Assemblée générale de l’ONU, prononcée deux jours après qu’à la même tribune Donald Trump eut défendu sa politique anti-immigration et dénoncé l’ouverture des frontières. S’exprimant devant l’institution, Mahama a appelé à «mettre de côté les euphémismes et sous-entendus codés» et a insisté : «Nous ne pouvons pas banaliser la cruauté. Nous ne pouvons pas banaliser la haine. Nous ne pouvons pas banaliser la xénophobie et le racisme.»

