Nigeria

À 68 ans, Chris Osagbaekhoe décroche une licence avec la meilleure mention

Né au Nigeria, Chris Osagbaekhoe a repris ses études à 64 ans. Quatre ans plus tard, ce grand-père de douze petits-enfants sort diplômé de Goldsmiths avec la meilleure mention britannique.

Anna MBEUMO
Voir tous ses articles
INSOLITES
Bâtiment du campus de Goldsmiths, University of London
Campus de Goldsmiths, University of London, illustration — Celso Azevedo / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
2 min de lecture
Google News Commenter

À 68 ans, le Nigérian Chris Osagbaekhoe a obtenu une licence de travail social avec la mention britannique « First Class » à Goldsmiths, University of London. Père de quatre enfants et grand-père de douze petits-enfants, il a reçu son diplôme le 2 septembre 2026 à Londres.

Chris Osagbaekhoe avait repris des études universitaires à 64 ans, en 2022. Après un premier parcours en psychologie et conseil entre 2013 et 2015, il a rejoint Goldsmiths en 2024 pour poursuivre sa formation en travail social.

Né et élevé au Nigeria, le diplômé vit aujourd’hui à Thamesmead, dans le sud-est de Londres. Goldsmiths précise qu’il vit avec un handicap qui limite sa mobilité, une expérience qui a renforcé son souhait d’accompagner les personnes vulnérables et de défendre celles dont la voix est peu entendue.

Son enseignante Carmen Yau a salué un parcours marqué par la détermination, le courage et l’espoir. L’université a également relayé son message aux étudiants plus âgés et aux personnes en situation de handicap : l’âge ne doit pas mettre fin à un projet d’études.

Chris Osagbaekhoe cherche désormais son premier poste de travailleur social qualifié. Il souhaite aussi créer un projet communautaire destiné aux jeunes et contribuer à les éloigner de la délinquance.

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
08:41 Environnement : Rwanda : les crédits carbone ont déjà généré 1,5 million $
08:40 Economie : Kenya : un oléoduc Turkana-Lamu envisagé pour alimenter la raffinerie Dangote
08:41 Rwanda : les crédits carbone ont déjà généré 1,5 million $