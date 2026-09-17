Sénat béninois: les sénateurs adoptent le budget de l’institution au titre de l’exercice 2027

Réunis en séance plénière ce jeudi 17 septembre 2026 à leur siège provisoire des Cocotiers à Cotonou, les membres du Sénat vont formellement examiner et adopter le projet de budget de fonctionnement et d’investissement de la chambre haute du Parlement pour l’exercice 2027.

Cette délibération interviendra quarante-huit heures après l’adoption du règlement administratif et financier de la jeune institution, concrétisant une nouvelle étape déterminante dans la mise en place de son architecture opérationnelle.

​Un vote conforme aux exigences du calendrier budgétaire national

​L’approbation de cette enveloppe budgétaire, estimée à plusieurs milliards de francs CFA selon les confidences d’un sénateur, répond à une obligation légale stricte.

En adoptant ses prévisions financières avant la fin du mois de septembre, la haute assemblée permet l’intégration à bonne date de ses allocations de ressources au sein du projet de loi de finances générale de l’État, document qui sera transmis dans les prochaines semaines à l’Assemblée nationale pour examen et vote.

​Présidée par Patrice Talon, assisté des membres du bureau et en présence des doyens de la classe politique siégeant au sein de la chambre, la plénière de ce jour dote définitivement le Sénat des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions constitutionnelles pour l’année à venir.