Ghana : Black Sherif place les six titres de « SUN SHERIF » dans le Top 14 Apple Music

Le nouvel EP de Black Sherif occupe six places dans les quatorze premières positions du classement Apple Music au Ghana suivi par Soundcharts pour la semaine du 9 septembre 2026.

Black Sherif place les six morceaux de son nouvel EP « SUN SHERIF » dans les quatorze premières positions du classement Apple Music au Ghana suivi par Soundcharts pour la semaine du 9 septembre 2026. Dans le relevé consulté mercredi, « Jolie » apparaît 3e, « Expresso » 4e, « Forever » avec AratheJay 8e, « Frontline » 10e, « Run Around » 11e et « Love Again » avec Full Blown 14e.

Cette présence groupée donne au rappeur et chanteur ghanéen une forte visibilité dans le haut du classement quelques jours après l’arrivée du projet sur les plateformes. La fiche officielle Apple Music présente « SUN SHERIF » comme un EP de six titres, pour une durée totale de 15 minutes, publié sous Blacko Management / EMPIRE.

Le disque garde une distribution resserrée. AratheJay rejoint Black Sherif sur « Forever », tandis que le duo trinidadien Full Blown participe à « Love Again ». Les quatre autres morceaux sont interprétés par Black Sherif seul, avec « Expresso » en ouverture du projet.

Le Top 14 ghanéen n’est toutefois pas dominé par un seul artiste. Kweku Smoke occupe la première place avec « Bombele » et aligne lui aussi plusieurs titres dans les premières positions. Le classement met ainsi face à face deux catalogues ghanéens très présents cette semaine, avec Black Sherif installé sur six rangs distincts grâce au même EP.

« SUN SHERIF » prolonge une séquence déjà dense pour l’artiste de Konongo. Le projet suit l’album « IRON BOY » paru en 2025 et ouvre un format plus court, centré sur six chansons et deux collaborations.

Au-delà des six nouveautés, le même relevé Soundcharts maintient plusieurs anciens titres de Black Sherif dans le Top 100 Apple Music Ghana : « SWAGGA » figure 29e, « Sacrifice » 31e, « Top of the Morning » 33e et « Kweku the Traveler » 78e.