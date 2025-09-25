700 000 Palestiniens ont fui Gaza vers le sud, selon l’armée israélienne

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le 25 septembre, l’armée israélienne a déclaré que 700 000 Palestiniens avaient fui la ville de Gaza vers le sud de la bande de Gaza depuis la fin août, alors qu’une offensive terrestre visant à anéantir le Hamas se profilait sur l’ensemble de la cité. Répondant à une question de l’AFP, l’armée a avancé ce chiffre, dans un contexte où l’ONU estimait fin août la population de la ville à environ un million de personnes. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), dans une note publiée dimanche, a toutefois proposé un bilan nettement inférieur, évaluant à 388 400 le nombre de déplacés ayant quitté la ville de Gaza vers le sud depuis la mi-août.

