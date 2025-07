65 ans d’indépendance du Bénin: 40 pelotons de 127 membres annoncés pour le défilé militaire

Le Bénin s’apprête à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance avec un impressionnant déploiement militaire. Selon le porte-parole de l’armée, 40 pelotons composés de 127 membres chacun défileront sur le boulevard de la Marina le 1er août 2025, soit un total de 5080 militaires mobilisés.

À quelques jours de la 65è commémoration de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, les grandes lignes du défilé militaire du 1er août ont été dévoilées. Le colonel James Johnson, porte-parole des Forces armées béninoises, a annoncé ce jeudi 24 juillet, lors d’une conférence de presse, que 40 pelotons de 127 militaires chacun fouleront le boulevard de la Marina à Cotonou.

Une mobilisation record qui témoigne de la volonté du Bénin de marquer symboliquement ses 65 ans de souveraineté retrouvée. Comme à l’accoutumée, la cérémonie se déroulera en trois temps.

Elle débutera par un défilé pédestre, enchadestre, enchaînera avec une parade motorisée et s’achèvera par un spectacle aérien. Au total, 16 appareils volants, incluant hélicoptères et aéronefs militaires, effectueront une démonstration dans le ciel béninois, ajoutant une touche de majesté à l’événement.

Sur le plan diplomatique et militaire, la Côte d’Ivoire est pour l’heure le seul pays étranger à avoir confirmé la participation de ses troupes au défilé. Le Bénin avait pourtant adressé des invitations à trois autres pays de la sous-région que sont le Niger, le Togo et le Ghana. Leur réponse se fait encore attendre à quelques jours des festivités, laissant planer un certain suspense sur la portée internationale de cette célébration.